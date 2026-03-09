В духовке бюджетная рыба превращается в сочную запеканку с насыщенным вкусом, информирует Helen in Germany. Такое блюдо подходит и для будничного обеда, и для семейного ужина.

Как приготовить хек по-французски?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600–700 граммов филе хека;

– цветная капуста;

– 1 луковица;

– 2 помидора;

– 4 – 6 столовых ложек майонеза;

– 200 граммов сыра; – соль по вкусу; – перец по вкусу; – сок лайма или лимона.

Приготовление:

Филе рыбы посолите, поперчите, полейте соком лайма или лимона и оставьте ненадолго мариноваться. Тем временем цветную капусту нарежьте кусочками толщиной примерно 1 сантиметр, разрежьте пополам и выложите на противень. Посолите и поперчите. На капусту выложите тертый сыр, сверху положите филе рыбы, смажьте его горчицей в зернах, добавьте тонко нарезанный лук, помидоры кольцами, еще раз посыпьте тертым сыром и сверху сделайте сеточку из майонеза. Запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов примерно 35 минут.

Как приготовить пангасиус по-французски?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов филе пангасиуса;

– 100 граммов сметаны или йогурта;

– 1 средняя луковица;

– 1 средняя морковь;

– 50 – 70 граммов сыра;

– соль и перец;

– другие специи по вкусу;

– 1 столовая ложка масла для жарки овощей.

Приготовление:

Выложите филе пангасиуса в форму для запекания, посыпьте солью, перцем и другими специями по вкусу, а сверху смажьте сметаной или йогуртом. Лук нарежьте, морковь натрите и переложите овощи на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте их примерно 5–7 минут, до золотистого цвета. Затем выложите обжаренные овощи поверх рыбы и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Сыр натрите на терке. Почти готовую рыбу достаньте из духовки, посыпьте сверху сыром и верните допекаться еще на 5 – 7 минут.

