Окрошка – это тот суп, который радушно приветствуют на столе даже те, кого трудно записать в ряды сторонников жидких блюд. Обычно им наслаждаются летом охлажденным, но и сейчас, когда все так заждались желанного тепла, он будет очень кстати, рассказывает портал Cookpad.

Читайте также Невероятные "Рафаэлло" на 8 марта: с этим рецептом каждый создаст шедевр

Как приготовить вкусную окрошку?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 3,5 литра воды;

– соль, перец и горчица по вкусу;

– 6 картофелин, вареных в мундирах;

– 6 свежих огурцов;

– 400 граммов колбасы;

– 5 вареных яиц;

– пучок петрушки и укропа;

– 200 граммов сметаны;

– 200 граммов майонеза.

Любимые ингредиенты в одной тарелке / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Отварной картофель, яйца, колбасу и свежие огурцы измельчите аккуратным мелким кубиком. Добавьте к нарезке большую порцию свежей зелени. Заправку готовим отдельно: соедините майонез и сметану в равных пропорциях, добавьте соль, перец, немного горчицы и лимонную кислоту для приятной кислинки. Чтобы соус стал однородным, разведите его небольшим количеством теплой воды, тщательно размешайте и влейте к овощной смеси. После этого постепенно добавьте холодную воду, регулируя густоту на свой вкус. После окончательного смешивания обязательно попробуйте окрошку, при необходимости откорректируйте уровень соли или кислоты и отправьте кастрюлю в холодильник.

Какие еще основы можно использовать?

Использование кефира вместо воды делает окрошку более сытной и кремовой, превращая ее в густой охлажденный суп. Кисломолочная основа с естественной кислинкой идеально сочетается с горчицей и сметаной, создавая бархатную текстуру, которая обволакивает каждый кусочек овощей, рассказывает Shuba.

Если вы выбираете кефир, лучше брать продукт средней жирности и по желанию разбавлять его небольшим количеством сильногазированной минералки – это придаст блюду приятной "шипучести" и легкости.

Натуральный белый квас станет отличной альтернативой для тех, кто любит традиционный резкий вкус. В отличие от сладкого темного кваса, белый окрошковый вариант имеет хлебный аромат и выраженную кислинку, которая прекрасно заменяет лимонную кислоту.

Что еще вкусного приготовить?