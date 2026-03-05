Конфеты "Рафаэлло" – это порция кокосового наслаждения, которой всегда непременно радуются. А еще сильнее будут чувства, если вы сделаете их собственными руками. Чтобы все прошло на "отлично", можно воспользоваться рецептом из TikTok foodblog_kristi.

Как сделать конфеты "Рафаэлло"?

Время : 20 минут + застывание

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сгущенного молока;

– 100 граммов кокосовой стружки;

– 3 вафельные лепешки;

– миндаль.

Делаем конфеты, которые все обожают: видео

Приготовление:

Размягченное сливочное масло слегка взбейте миксером до пышности. Добавьте сгущенное молоко и продолжайте взбивать массу в течение 2 – 3 минут, пока она не станет однородной и нежной. Всыпьте кокосовую стружку, а вафельные коржи превратите в мелкую крошку с помощью блендера и соедините с основной смесью. Чтобы с массой было удобнее работать, ее можно оставить в холодильнике на час, хотя к формированию десерта можно становиться и сразу. Возьмите небольшое количество массы, положите в центр целый поджаренный миндаль и скатайте аккуратный шарик. Каждую конфету щедро обваляйте в кокосовой стружке для создания характерного "пушистого" вида. Готовое лакомство отправьте в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы они хорошо стабилизировались и приобрели правильную текстуру.

Что добавить в массу для более изысканного вкуса?

Добавление растопленного белого шоколада к основной массе сделает текстуру конфет более стабильной и изысканной. Шоколад при охлаждении действует как естественный закрепитель, поэтому десерт лучше будет держать форму при комнатной температуре, а его вкус приобретет благородные сливочные нотки, подсказывает Doradca Smaku.

Важно вводить шоколад едва теплым, чтобы масло в смеси не начало таять слишком быстро. Просто растопите плитку на водяной бане или в микроволновке и тщательно вмешайте в крем перед добавлением вафельной крошки.

