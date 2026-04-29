Чизкейк – это всегда об особом вкусе и удивительных воспоминаниях. А если добавить к нему "Киндер", то удовольствие просто невозможно будет описать, рассказывает TikTok yummy.lera.

Интересно Известная на весь мир Дуа Липа пробовала вареники: какие начинки она выбрала

Как приготовить чизкейк с "Киндером"?

Время : 30 минут

Порций: 8

Ингредиенты:

основа:

– 150 граммов печенья;

– 50 граммов сливочного масла;

начинка:

– 250 граммов крем-сыра;

– 1 яйцо;

– 25 граммов сахарной пудры;

– 75 миллилитров сливок;

подача:

– 8 штук Kinder Maxi.

Приготовление:

Измельчите печенье до состояния мелкой крошки с помощью блендера, смешайте с растопленным сливочным маслом и выложите в форму. Плотно утрамбуйте массу по дну и оставьте в холодильнике на время подготовки начинки. Для крема соедините венчиком сливочный сыр, яйцо, сахарную пудру и сливки до однородности, после чего вылейте смесь на охлажденную основу. Выпекайте десерт в течение 30 минут при температуре 160 градусов. Чтобы текстура была нежной, обязательно поставьте на нижний ярус духовки емкость с горячей водой. После приготовления дайте чизкейку постоять 10 – 15 минут, разложите сверху кусочки шоколада и подождите, пока они растают от тепла.

Что можно добавить к чизкейку?

Для придания чизкейку новых вкусовых акцентов к творожной массе часто добавляют цедру цитрусовых, натуральный экстракт ванили или немного ягодного пюре. Если вы хотите поэкспериментировать с текстурой, можно вмешать измельченные орехи, шоколадные дропсы или кусочки карамелизированных фруктов, советует портал Przepisy.

Также оригинальным решением будет использование специй, например корица, мускатный орех или даже щепотка морской соли для подчеркивания сладкого вкуса. Для декорирования и финального штриха идеально подходят свежие ягоды, соус из вишни или малины, или слой соленой карамели.

Какой еще десерт стоит попробовать?

Рецепты с историей всегда интересны. Например, можно сделать аппетитные булочки с кремом булочки с кремом по бабушкиному рецепту.

Для лучшего аутентичного вкуса лучше использовать живые дрожжи. Их использование сделает тесто очень нежным и воздушным.