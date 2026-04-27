Звездная Дуа Липа побывала в Варшаве, где покорила украинских фанатов еще одним поступком. На этот раз она попробовала вареники и выложила это в сторис в своем инстаграме.
С чем ела вареники Дуа Липа?
30-летняя поп-дива поделилась с подписчиками своим ужином, который состоял из традиционных вареников с разнообразными начинками. На опубликованных кадрах артистка с удовольствием пробует сначала соленый вариант со шкварками и густой сметаной, а на десерт выбирает классику с вишневой начинкой.
Ужин певицы / Фото из инстаграма Дуа Липы
В сети такой выбор звезды вызвал живой интерес. Пользователи даже успели иронично предположить, что певица заказала доставку у "Гали балованной".
Как приготовить вареники с вишней?
Эти вареники – одно из главных достояний украинской кулинарной культуры. Чтобы все прошло легко, предлагаем воспользоваться рецептом портала Shuba.
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов пшеничной муки;
– 500 граммов вишни;
– 300 миллилитров молока;
– 3 чайные ложки сахара;
– 1 яйцо;
– 30 граммов манной крупы;
– 10 миллилитров подсолнечного масла.
Приготовление:
- Сначала подготовьте вишни: удалите косточки и оставьте ягоды в сите, чтобы сошел лишний сок.
- Для теста соедините муку с щепоткой соли, яйцом, маслом и молоком.
- Тщательно вымесите массу до эластичного состояния, пока она не перестанет липнуть к ладоням.
- К очищенным вишням всыпьте сахар и манку, которая впитает остатки влаги и удержит сок внутри во время варки.
- Тонко раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте стаканом кружочки и сформируйте вареники, выкладывая в центр ягодную начинку.
- Готовьте в подсоленном кипятке в течение 5 – 7 минут.
- Подавайте блюдо горячим вместе с домашней сметаной.
