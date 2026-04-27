Звездная Дуа Липа побывала в Варшаве, где покорила украинских фанатов еще одним поступком. На этот раз она попробовала вареники и выложила это в сторис в своем инстаграме.

С чем ела вареники Дуа Липа?

30-летняя поп-дива поделилась с подписчиками своим ужином, который состоял из традиционных вареников с разнообразными начинками. На опубликованных кадрах артистка с удовольствием пробует сначала соленый вариант со шкварками и густой сметаной, а на десерт выбирает классику с вишневой начинкой.

Ужин певицы / Фото из инстаграма Дуа Липы

В сети такой выбор звезды вызвал живой интерес. Пользователи даже успели иронично предположить, что певица заказала доставку у "Гали балованной".

Как приготовить вареники с вишней?

Эти вареники – одно из главных достояний украинской кулинарной культуры. Чтобы все прошло легко, предлагаем воспользоваться рецептом портала Shuba.

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов пшеничной муки;

– 500 граммов вишни;

– 300 миллилитров молока;

– 3 чайные ложки сахара;

– 1 яйцо;

– 30 граммов манной крупы;

– 10 миллилитров подсолнечного масла.

Приготовление:

Сначала подготовьте вишни: удалите косточки и оставьте ягоды в сите, чтобы сошел лишний сок. Для теста соедините муку с щепоткой соли, яйцом, маслом и молоком. Тщательно вымесите массу до эластичного состояния, пока она не перестанет липнуть к ладоням. К очищенным вишням всыпьте сахар и манку, которая впитает остатки влаги и удержит сок внутри во время варки. Тонко раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте стаканом кружочки и сформируйте вареники, выкладывая в центр ягодную начинку. Готовьте в подсоленном кипятке в течение 5 – 7 минут. Подавайте блюдо горячим вместе с домашней сметаной.

