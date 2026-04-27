Зіркова Дуа Ліпа побувала у Варшаві, де підкорила українських фанатів ще одним вчинком. Цього разу вона скуштувала вареники та виклала це у сторіс в своєму інстаграмі.

До речі Що поставлять на стіл для Чарльза III у Трампа: кухар розкрив несподівані деталі раціону короля

З чим їла вареники Дуа Ліпа?

30-річна попдіва поділилася з підписниками своєю вечерею, яка складалася з традиційних вареників із різноманітними начинками. На опублікованих кадрах артистка із задоволенням куштує спочатку солоний варіант зі шкварками та густою сметаною, а на десерт обирає класику з вишневою начинкою.

Вечеря співачки / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

У мережі такий вибір зірки викликав жвавий інтерес. Користувачі навіть встигли іронічно припустити, що співачка замовила доставку у "Галі балуваній".

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Як приготувати вареники з вишнею?

Ці вареники – одне з головних надбань української кулінарної культури. Щоб все пройшло легко, пропонуємо скористатися рецептом порталу Shuba.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів пшеничного борошна;

– 500 грамів вишні;

– 300 мілілітрів молока;

– 3 чайні ложки цукру;

– 1 яйце;

– 30 грамів манної крупи;

– 10 мілілітрів соняшникової олії.

Приготування:

Спершу підготуйте вишні: видаліть кісточки та залиште ягоди в ситі, щоб зійшов зайвий сік. Для тіста з’єднайте борошно з дрібкою солі, яйцем, олією та молоком. Ретельно вимісіть масу до еластичного стану, поки вона не перестане липнути до долонь. До очищених вишень всипте цукор і манку, яка вбере залишки вологи та втримає сік усередині під час варіння. Тонко розкатайте тісто на присипаній борошном поверхні, виріжте склянкою кружальця та сформуйте вареники, викладаючи в центр ягідну начинку. Готуйте у підсоленому окропі протягом 5 – 7 хвилин. Подавайте страву гарячою разом із домашньою сметаною.

Які ще рецепти спробувати?