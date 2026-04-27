Малосольна скумбрія – це чудова альтернатива лососю або іншій дорогій рибі. Вона не потребує особливих навичок, але точно доповнить ваші кулінарні будні, розповідає ютуб-канал MaxiFoodKazan.

Читайте також У 90-х цей салат любили більше за "Олівʼє": легенда знову повертається у моду

Як засолити скумбрію?

Час : 20 хвилин + засолювання

: 20 хвилин + засолювання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 – 2 скумбрії;

– 1,5 літра води;

– 1 склянка солі;

– пів склянки цукру;

– пів склянки оцту;

– цибуля, лавровий лист, перець горошком, олія.

Приготування:

Рибу випатрайте, ретельно промийте (особливо черевце) та обсушіть паперовим рушником. Наріжте тушку шматочками по 2 – 3 сантиметри. У холодній воді розчиніть сіль, цукор та оцет, після чого занурте в розсіл рибу під гніт на 3 – 4 години. Злийте маринад, додайте до скумбрії нарізану кільцями цибулю, спеції та залийте все олією. Витримайте страву в холодильнику 10 – 12 годин до повної готовності.

Як вибирати скумбрію?

При виборі свіжомороженої скумбрії найперше дивіться на цілісність шкірки та колір спинки. Якісна риба повинна мати чіткий яскравий малюнок без жовтих плям, які свідчать про окислення жиру та старість продукту, розповідає WP Kuchnia.

Поверхня має бути рівною, без товстого шару льоду (глазурі) чи вм’ятин, що вказують на повторне заморожування. Також зверніть увагу на очі та зябра, якщо риба з головою. Очі мають бути світлими й опуклими, а не впалими чи мутними.

Що ще смачного приготувати?