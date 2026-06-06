Якщо ви ще не солили огірочків з горілкою, то саме настав час це зробити. Вони вийдуть пікантними, соковитими та хрумкими – більшого вже просто і не забажаєш, розповідає ютуб-канал "Як у нас в селі".

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Як засолити огірки з горілкою?

Інгредієнти:

– огірки середнього розміру на банку;

– 80 грамів солі;

– 100 мілілітрів горілки;

– свіжий часник;

– зелень;

– кріп, листя вишні, листя смородини;

– гілочки хрону;

– вода.

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Хрумке задоволення / Фото Pixabay

Приготування: