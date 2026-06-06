Якщо ви ще не солили огірочків з горілкою, то саме настав час це зробити. Вони вийдуть пікантними, соковитими та хрумкими – більшого вже просто і не забажаєш, розповідає ютуб-канал "Як у нас в селі".
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Як засолити огірки з горілкою?
Інгредієнти:
– огірки середнього розміру на банку;
– 80 грамів солі;
– 100 мілілітрів горілки;
– свіжий часник;
– зелень;
– кріп, листя вишні, листя смородини;
– гілочки хрону;
– вода.
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Хрумке задоволення / Фото Pixabay
Приготування:
- Ретельно промийте огірки, залишаючи кінчики не обрізаними, щоб овочі довше зберігали свою щільність і не розм'якшувалися під час засолювання.
- На дно чистої скляної банки викладіть ароматний "букет" із листя вишні, смородини, парасольок кропу та чорного перцю горошком.
- Зубчики часнику обов'язково наріжте тонкими пластинками, а не кидайте цілими – це допоможе йому максимально віддати свій пікантний аромат.
- Щільно укладіть огірочки в банку ряд за рядом, шар за шаром, а для додаткового хрускоту та захисту від появи плісняви обов'язково додайте гілочки хрону.
- Наприкінці всипте сіль, влийте повну чарку горілки та залийте все до самого верху звичайною холодною водою з-під крана.