Если вы еще не солили огурчиков с водкой, то самое время это сделать. Они получатся пикантными, сочными и хрустящими – большего уже просто и не пожелаешь, рассказывает ютуб-канал "Как у нас в деревне".

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Как засолить огурцы с водкой?

Ингредиенты:

– огурцы среднего размера на банку;

– 80 граммов соли;

– 100 миллилитров водки;

– свежий чеснок;

– зелень;

– укроп, листья вишни, листья смородины;

– веточки хрена;

– вода.

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Хрустящее удовольствие / Фото Pixabay

Приготовление: