Если вы еще не солили огурчиков с водкой, то самое время это сделать. Они получатся пикантными, сочными и хрустящими – большего уже просто и не пожелаешь, рассказывает ютуб-канал "Как у нас в деревне".
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Как засолить огурцы с водкой?
Ингредиенты:
– огурцы среднего размера на банку;
– 80 граммов соли;
– 100 миллилитров водки;
– свежий чеснок;
– зелень;
– укроп, листья вишни, листья смородины;
– веточки хрена;
– вода.
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Хрустящее удовольствие / Фото Pixabay
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы, оставляя кончики не обрезанными, чтобы овощи дольше сохраняли свою плотность и не размягчались во время засолки.
- На дно чистой стеклянной банки выложите ароматный "букет" из листьев вишни, смородины, зонтиков укропа и черного перца горошком.
- Зубчики чеснока обязательно нарежьте тонкими пластинками, а не бросайте целыми – это поможет ему максимально отдать свой пикантный аромат.
- Плотно уложите огурчики в банку ряд за рядом, слой за слоем, а для дополнительного хруста и защиты от появления плесени обязательно добавьте веточки хрена.
- В конце всыпьте соль, влейте полную рюмку водки и залейте все до самого верха обычной холодной водой из-под крана.