Это не просто очередной вариант для семейной трапезы, а настоящий кулинарный шедевр. Совсем немного старания – и на столе окажется крайне аппетитное блюдо, которое исчезнет со стола за секунды, рассказывает портал "Господинька".

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Как вкусно приготовить картофель с курицей?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 картофелин;

– 3 яйца;

– 2 сладких перца;

– 1 лук;

– петрушка по вкусу;

– 40 граммов муки;

– соль и перец по вкусу;

начинка:

– 1 лук;

– 20 миллилитров масла;

– 200 граммов куриного филе;

– 3 красных перца;

– 2 зеленых перца;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– тмин и хлопья красного перца по вкусу;

– 20 граммов сыра чеддер;

посыпка:

– 100 граммов сыра чеддер;

– петрушка по вкусу.

Приготовление:

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