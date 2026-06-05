Это не просто очередной вариант для семейной трапезы, а настоящий кулинарный шедевр. Совсем немного старания – и на столе окажется крайне аппетитное блюдо, которое исчезнет со стола за секунды, рассказывает портал "Господинька".
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Как вкусно приготовить картофель с курицей?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 3 яйца;
– 2 сладких перца;
– 1 лук;
– петрушка по вкусу;
– 40 граммов муки;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 1 лук;
– 20 миллилитров масла;
– 200 граммов куриного филе;
– 3 красных перца;
– 2 зеленых перца;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– тмин и хлопья красного перца по вкусу;
– 20 граммов сыра чеддер;
посыпка:
– 100 граммов сыра чеддер;
– петрушка по вкусу.
Приготовление:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Натрите картофель на крупной терке, промойте водой от крахмала и смешайте в миске с яйцами, мукой, солью, перцем, измельченным луком, перцем и петрушкой.
- Выложите массу ровным слоем на противень с пергаментом, смазанным маслом, и выпекайте 20 – 25 минут при 200 градусах.
- Для начинки обжарьте на масле лук до золотистости, добавьте кусочки курицы и жарьте 6 – 7 минут.
- Затем добавить цветной перец, чеснок, соль, специи (тмин, чили) и немного чеддера, хорошо перемешав.
- Немного охлажденный картофельный корж разрежьте на 6 частей, на каждую выложите мясную начинку и сверните рулетами.
- Выложите их на противень, притрусите сверху чеддером с петрушкой и запекайте еще 15 минут при 200 градусов.