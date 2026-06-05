Це не просто черговий варіант для сімейної трапези, а справжній кулінарний шедевр. Зовсім трішки старання – і на столі опиниться вкрай апетитна страва, яка зникне зі столу за секунди, розповідає портал "Господинька".

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Як смачно приготувати картоплю з куркою?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 3 яйця;

– 2 солодкі перці;

– 1 цибуля;

– петрушка до смаку;

– 40 грамів борошна;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 1 цибуля;

– 20 мілілітрів олії;

– 200 грамів курячого філе;

– 3 червоні перці;

– 2 зелені перці;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– кмин та пластівці червоного перцю до смаку;

– 20 грамів сиру чеддер;

посипання:

– 100 грамів сиру чедер;

– петрушка до смаку.

Приготування:

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