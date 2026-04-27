Малосольная скумбрия – это отличная альтернатива лососю или другой дорогой рыбе. Она не требует особых навыков, но точно дополнит ваши кулинарные будни, рассказывает ютуб-канал MaxiFoodKazan.
Как засолить скумбрию?
- Время: 20 минут + засолка
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 – 2 скумбрии;
– 1,5 литра воды;
– 1 стакан соли;
– полстакана сахара;
– пол стакана уксуса;
– лук, лавровый лист, перец горошком, масло.
Приготовление:
- Рыбу выпотрошите, тщательно промойте (особенно брюшко) и обсушите бумажным полотенцем.
- Нарежьте тушку кусочками по 2 – 3 сантиметра.
- В холодной воде растворите соль, сахар и уксус, после чего погрузите в рассол рыбу под гнет на 3 – 4 часа.
- Слейте маринад, добавьте к скумбрии нарезанный кольцами лук, специи и залейте все маслом.
- Выдержите блюдо в холодильнике 10 – 12 часов до полной готовности.
Как выбирать скумбрию?
При выборе свежемороженой скумбрии в первую очередь смотрите на целостность кожицы и цвет спинки. Качественная рыба должна иметь четкий яркий рисунок без желтых пятен, которые свидетельствуют об окислении жира и старость продукта, рассказывает WP Kuchnia.
Поверхность должна быть ровной, без толстого слоя льда (глазури) или вмятин, указывающих на повторное замораживание. Также обратите внимание на глаза и жабры, если рыба с головой. Глаза должны быть светлыми и выпуклыми, а не впалыми или мутными.
