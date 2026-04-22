Золотистые драники с хрустящей корочкой – это классика, перед которой невозможно устоять, особенно в сочетании со свежей сметаной. Хотя многие по привычке добавляют в картофельную массу яйца для связки, опытные кулинары знают, что этот шаг не является обязательным для идеального результата, рассказывает Foodlez.

Что добавить в драники вместо яиц?

Для создания действительно совершенных и золотистых драников стоит отойти от традиционных канонов и воспользоваться профессиональными хитростями. Первый совет: заменить привычную пшеничную муку на кукурузную. Это сделает структуру оладий чрезвычайно нежной и бархатной, избегая эффекта "резинового" теста. Кроме того, кукурузный продукт прекрасно связывает компоненты, не позволяя основе терять форму во время жарки.

Любимое блюдо украинцев

Второй секрет заключается в добавлении к массе ложки крепкого алкоголя (водки, коньяка или спирта). Такой прием создает защитный барьер, благодаря которому деруны практически не поглощают подсолнечное масло, оставаясь легкими и хрустящими.

Не стоит беспокоиться о вкусе или специфическом аромате. В процессе термической обработки спирты полностью выветриваются, оставляя только безупречную текстуру.

Какой картофель лучше всего выбирать для драников?

Для приготовления идеальных дерунов лучше всего подходят поздние сорта картофеля с высоким содержанием крахмала. Визуально такой картофель можно узнать по желтоватой или коричневой кожуре и желтой мякоти, подсказывает Akademia Smaku.

Выбирайте крупные, зрелые клубни с шершавой кожурой, поскольку они дают наиболее густую массу после натирания. Избегайте молодого картофеля – из него драники точно не получатся.

