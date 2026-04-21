Нежные и воздушные булочки идеально дополнят ваше чаепитие или заполнят перерыв на работе. Они очень просты в приготовлении, но на вкус лучше, чем привычные сладости, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить вкусные булочки к чаю?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 600 граммов муки;
– пол чайной ложки соли;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 300 миллилитров теплого молока;
– 50 граммов растопленного сливочного масла;
– 2 яичных белка;
заварной крем:
– 2 желтка;
– 120 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 320 миллилитров молока;
– взбитый с молоком желток для смазывания.
Так легко и вкусно
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте теплое молоко с сахаром, ванильным сахара и сухими дрожжами, после чего влейте растопленное сливочное масло и добавьте яичные белки.
- Постепенно всыпайте просеянную муку вместе с солью и тщательно замешивайте мягкое, эластичное тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам, а затем накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема.
- Пока тесто подходит, приготовьте заварной крем: в сотейнике разотрите желтки с сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом до однородности, постепенно влейте молоко и варите на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Готовый крем переложите в миску, накройте пленкой "в контакт" и оставьте до полного остывания.
- Когда тесто увеличится в объеме, обомните его, разделите на одинаковые шарики, сформируйте булочки (можно сделать углубления для крема или наполнить их внутри) и выложите на противень с пергаментом.
- Дайте заготовкам еще немного подойти, смажьте их смесью желтка с молоком для аппетитной корочки и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.
Главная ошибка в приготовлении заварного крема
Критическая ошибка – неправильный температурный режим и интенсивность помешивания. Если вы готовите крем на слишком большом огне или на мгновение прекращаете работать венчиком, желтки могут просто "свариться", превратившись в сладкий омлет в молоке, рассказывает Wszystkiego slodkiego.
Также важно не спешить. Крахмал должен полностью завариться, чтобы крем стал густым и исчез привкус сырой муки, однако перегрев после загустения приведет к расслоению массы и потере ее глянцевого вида.
