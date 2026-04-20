Хотя нержавеющая сталь является фаворитом на кухне благодаря своей устойчивости к коррозии и долговечности, она не является абсолютно универсальной. Существуют определенные категории продуктов, которые могут вступить в нежелательную реакцию с металлом или просто испортить кулинарный результат из-за особенностей нагрева посуды, рассказывает портал Pysznosci.

Что не стоит готовить в нержавейке?

Тушить кислые продукты

Томаты, лимон или уксус при долгом контакте со сталью могут вытягивать из нее микрочастицы металлов. Это не только придает блюду специфический железный привкус, но и может повредить зеркальную поверхность посуды. Для насыщенных соусов лучше подойдет эмаль.

Молоко и сливочные основы

Из-за специфики распределения тепла молочные белки мгновенно прикипают ко дну нержавейки. Если кастрюля не имеет многослойного толстого дна, отмыть ее после приготовления каши или бешамеля будет крайне трудно.

Яйца и деликатный белок

Омлеты или нежное рыбное филе практически гарантированно прилипнут к металлу без антипригарного слоя. Белковые структуры прочно "сцепляются" с порами стали, что разрушает текстуру блюда при попытке его перевернуть.

Гарниры с минимумом влаги

Каши, готовящиеся путем полного впитывания воды (например, рассыпчатый рис), требуют ювелирной точности. Любая нехватка жидкости приведет к тому, что крупа присохнет ко дну мертвой хваткой.

Как готовить в посуде из нержавейки?

Чтобы нержавейка стала вашим "союзником", научитесь правильно ее эксплуатировать. Главный секрет – предварительный разогрев: если капнуть воду на сухую горячую сковородку и она разлетится мелкими шариками, то поверхность готова и продукты не прилипнут, подсказывает Gerlach.

Также важно выбирать качественные модели с тяжелым "сэндвич-дном". Не забывайте и о достаточном количестве масла, а соль никогда не добавляйте в холодную воду, потому что на металле появятся белые пятнышки.

