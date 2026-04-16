Фудблогерка Татьяна Волошка поделилась в Instagram своим рецептом миниатюрных пирожков. Рассказываем и вам. Готовятся быстро, на вид получаются симпатичными, а на вкус непревзойденными.
Быстрый и простой рецепт "шпачков"
Ингредиенты:
250 миллилитров кефира или кислого молока
2 столовые ложки сахара
1 яйцо
1 чайная ложка соды
400 граммов муки
2 столовые ложки растительного масла
6 средних картофелин
80 граммов сала
1 большая луковица
щепотка соли.
Приготовление:
Для начала к кефиру надо добавить яйцо и хорошо перемешать. Далее добавляем соду, соль и сахар.
Теперь всыпаем муку и замешиваем тесто. У вас не должно остаться сухой муки. Добавляем в тесто растительное масло и хорошо вымешиваем.
Теперь приготовим начинку. Картофель надо отварить в подсоленной воде и размять, чтобы получить густое пюре без добавления воды или молока. Теперь сало нарежьте очень мелкими кубиками, вытопите до золотистых шкварок, а затем добавьте лук. Все это (вместе с жиром) вмешайте в пюре.
Обязательно дайте начинке полностью остыть перед тем, как лепить пирожки, иначе тесто на кефире начнет "плыть".
Теперь раскатываем тесто в тонкий пласт, примерно 3 миллиметра. И рюмкой или маленьким стаканом вырезаем кружочки. Чем они меньше, тем искуснее считается хозяйка. Обычно готовят изделия размером 3 – 5 сантиметров.
Далее выкладываем на кружочки начинку и лепим маленькие пирожки.
Теперь обжариваем их в растительном масле. Готовые пирожки можно выложить на бумажное полотенце.
И последний акцент. Для этих пирожков надо сделать поливку. Смешайте растительное масло, чеснок и укроп и полейте "шпачки". Приятного аппетита!
Миниатюрные пирожки с начинкой / Татьяна Волошка
История "шпачков" из Черкасской области
История блюда имеет глубокие обрядовые корни: раньше "шпачки" готовили на большие религиозные праздники, такие как Сорок Святых или Сретение, рассказывает Министерство культуры Украины. Сегодня традиция больше всего сохраняется в поминальных обрядах. В тяжелые времена, в частности в годы голодоморов и после войны, "шпачки" стали для местных семей символом выживания. Благодаря простоте ингредиентов и скорости приготовления они были альтернативой хлеба и помогали спасаться от голода.
Больше всего такие маленькие пирожки распространены в городе Городище Черкасской области и в населенных пунктах Городищенской общины. Несмотря на то, что каждая семья на Городищине имеет собственные секреты приготовления, форма и крошечный размер пирожков остаются неизменными на протяжении десятилетий.
