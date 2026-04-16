Пани Оксана, которая ведет YouTube-канал "Вкусная мама" предложила семейный рецепт этого блюда, который немного отличается от классического. Но уже, глядя на видео с приготовлением, становится понятно, что это очень вкусно.

Как вкусно и просто приготовить галамбиц?

Время: 1 час

Порций: 5

Ингредиенты:

1 стакан кукурузной крупы

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки сахара

1 чайная ложка изюма

1 яблоко

1 кофейная ложка красной паприки

300 граммов квашеной капусты

0,5 кофейной ложки тмина

1 литр воды

перец, соль – по вкусу.

Делаем галамбиц с квашеной капустой: смотрите видео

Приготовление:

Для начала наливаем на сковороду масло. Далее пока масло будет нагреваться, нарезаем лук кубиками и выкладываем на сковороду. Не забывайте хорошо помешивать. И ждите, пока лук хорошо поджарится. Далее нарежьте мелко чеснок, можно натереть на терке и добавьте его к луку. Добавьте к ним также паприку. Теперь надо подогреть примерно 600 – 700 миллилитров воды и залить лук с чесноком. Далее на сковороду выкладывайте квашеную капусту. Хорошо перемешайте и тушите. Добавьте перец и соль по своему вкусу. Накройте крышкой и тушите 40 минут на среднем огне, чтобы капуста стала мягкой. Далее нагрейте 400 миллилитров воды до закипания. В горячую воду надо постепенно всыпать кукурузную крупу и постоянно помешивать. Крупа очень быстро заваривается и получается той консистенции, которая нужна. Далее надо посолить и добавить сахар. Все хорошо перемешайте. Также к каше можно добавить сливочное масло. Теперь надо нарезать кубиками яблоко без сердцевины и кожуры. Добавьте яблоко к капусте, а также всыпьте изюм. Яблоко и изюм – это опционально. Протушите еще минут 10. Далее из кукурузной каши надо налепить клецки и выложить на капусту. Осторожно все перемешайте, чтобы ваши клецки не потеряли форму. Готово! Можно подавать на стол.

Как правильно приготовить кукурузную кашу?

Если планируете взяться за галамбиц, тогда эти кулинарные лайфхаки по приготовлению кукурузной каши вам точно пригодятся. В идеале надо выбирать крупу хорошего качества, без посторонних примесей и мусора, пишет Gotuyemo. Крупу следует промыть под проточной водой и дать ей немного просохнуть.

Варить кашу лучше в кастрюле с толстым дном. Огонь делайте меньше среднего, но не совсем слабым. Крупу надо постоянно помешивать, пока она не загустеет. После приготовления стоит дать каше настояться. Кстати, ее можно быстро приготовить в микроволновке.

