Вы будете удивлены одним ингредиентом в этом рецепте, ведь именно он позволяет приготовить идеальные по толщине и текстуре блины, которые не будут рваться. И конечно же, блины получаются очень вкусными. Этот рецепт подойдет и новичкам, и опытным поварам, рассказывает YouTube-канал "Рецепты Джулии". Рецепт проверен не одной хозяйкой.

Как приготовить блины, которые не будут рваться?

Время: 30 минут

Порций: 10

Ингредиенты:

3 яичных желтка;

40 граммов сахара;

150 граммов пшеничной муки;

400 миллилитров ряженки;

2 грамма соли;

10 граммов ванильного сахара;

3 грамма пищевой соды;

20 миллилитров растительного масла;

40 граммов сливочного масла.



Рецепт блинов с ряженкой: смотрите видео

Приготовление:

Для начала в миске надо хорошо взбить венчиком желтки, сахар, ванильный сахар, соль. Далее постепенно влейте ряженку и хорошо перемешайте. Добавьте масло, насыпьте соду и снова хорошо перемешайте. Теперь надо просеять в миску муку и перемешать тесто до однородности. Далее надо тесто отставить и дать ему отдохнуть на 15-20 минут. Подготовьте сковородку – хорошо ее разогрейте, а затем налейте небольшое количество масла. Теперь привычным для вас движением вылейте тесто и равномерно распределите. Когда увидите, что блинчик поджарился с одной стороны, тогда можно переворачивать на другую сторону. Жарьте еще примерно 2 минуты. На подготовленную заранее тарелку переложите блинчик и не забудьте смазать сливочным маслом.

Лайфхаки, как приготовить идеальные блины

У каждой хозяйки есть свои кулинарные секреты, которые помогают ей приготовить те самые идеальные блины. Фудблогерка mary__foodblog поделилась в Instagram своими лайфхаками, как легко приготовить вкусные и тонкие блины. Во-первых, советует Мари, все ингредиенты должны быть теплыми. Также она советует добавлять ложку крахмала в тесто, чтобы блины не рвались.

Также стоит добавить ложку растительного масла и дать тесту минут 30 настояться. Выпекать блины стоит на сухой сковороде, которую надо заранее хорошо разогреть.

