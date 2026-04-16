Вы будете удивлены одним ингредиентом в этом рецепте, ведь именно он позволяет приготовить идеальные по толщине и текстуре блины, которые не будут рваться. И конечно же, блины получаются очень вкусными. Этот рецепт подойдет и новичкам, и опытным поварам, рассказывает YouTube-канал "Рецепты Джулии". Рецепт проверен не одной хозяйкой.
Смотрите также Только картофелина и яйцо: вкусная трапеза без затрат времени и усилий
Как приготовить блины, которые не будут рваться?
Время: 30 минут
Порций: 10
Ингредиенты:
3 яичных желтка;
40 граммов сахара;
150 граммов пшеничной муки;
400 миллилитров ряженки;
2 грамма соли;
10 граммов ванильного сахара;
3 грамма пищевой соды;
20 миллилитров растительного масла;
40 граммов сливочного масла.
Приготовление:
Для начала в миске надо хорошо взбить венчиком желтки, сахар, ванильный сахар, соль. Далее постепенно влейте ряженку и хорошо перемешайте. Добавьте масло, насыпьте соду и снова хорошо перемешайте.
Теперь надо просеять в миску муку и перемешать тесто до однородности. Далее надо тесто отставить и дать ему отдохнуть на 15-20 минут.
Подготовьте сковородку – хорошо ее разогрейте, а затем налейте небольшое количество масла. Теперь привычным для вас движением вылейте тесто и равномерно распределите.
Когда увидите, что блинчик поджарился с одной стороны, тогда можно переворачивать на другую сторону. Жарьте еще примерно 2 минуты.
На подготовленную заранее тарелку переложите блинчик и не забудьте смазать сливочным маслом.
Лайфхаки, как приготовить идеальные блины
У каждой хозяйки есть свои кулинарные секреты, которые помогают ей приготовить те самые идеальные блины. Фудблогерка mary__foodblog поделилась в Instagram своими лайфхаками, как легко приготовить вкусные и тонкие блины. Во-первых, советует Мари, все ингредиенты должны быть теплыми. Также она советует добавлять ложку крахмала в тесто, чтобы блины не рвались.
Также стоит добавить ложку растительного масла и дать тесту минут 30 настояться. Выпекать блины стоит на сухой сковороде, которую надо заранее хорошо разогреть.
Что вкусного приготовить?
Если не знаете, куда девать черствую пасху, то сделайте тирамису.
А еще ловите вкусные идеи блюд для пикника без мангала.