Если у вас нет мангала или не хочется тратить время и силы на разжигание огня, то важно позаботиться о вкусном перекусе заранее. Прилагать усилия не придется, а пойти на природу с чем-то вкусненьким – это всегда хорошая идея.

Читайте также Говядина, свинина или курица: из какого мяса получится самое вкусное барбекю

Как приготовить рулет из курицы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 100 граммов сметаны;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– 170 граммов твердого сыра;

– 500 граммов куриного фарша;

– 1 луковица;

– чеснок по вкусу;

– специи по вкусу.

Замечательный перекус для похода на природу

Приготовление:

Яйца слегка взбейте, добавьте манную крупу, сметану и натертый твердый сыр. Все хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы масса настоялась. Затем выложите ее на противень, разровняйте и выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут. Тем временем к куриному фаршу добавьте специи, измельченный лук и, при желании, чеснок. Все тщательно перемешайте. Готовую горячую сырную основу достаньте из духовки, равномерно выложите сверху фарш и плотно сверните в рулет. Для надежности сверху перевяжите его ниткой. После этого снова поставьте рулет в духовку и допекайте еще 15 – 20 минут до полной готовности.

Как запечь лаваш с мясом?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 5 лавашей;

– 2 яйца;

– 2 стебля зеленого лука;

– 100 граммов сыра;

– 150 миллилитров молока;

– 200 – 300 граммов мяса или колбасы;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– кабачок, баклажан или перец – по желанию, вместо мяса.

Сытная закуска из лаваша без затрат

Приготовление:

Лаваши сложите в форму плотными рядами. Удобнее всего делать так: каждый лаваш слегка сверните или соберите волнами, будто гармошкой, и выкладывайте в форму друг возле друга. Между этими рядами разложите кусочки мяса или колбасы. Если готовите без мяса, можете использовать тонко нарезанный кабачок, баклажан или перец. Кабачок и баклажан перед этим лучше немного посолить. Для заливки яйца взбейте с молоком, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр, соль и перец. Все хорошо перемешайте. Подготовленной смесью равномерно залейте лаваш в форме, чтобы заливка попала и сверху, и между слоями. После этого поставьте блюдо в духовку и запекайте примерно 25 минут при температуре 200 градусов. В результате лаваш хорошо пропитается, сыр расплавится, а верх станет румяным.

Как приготовить соленые маффины?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 150 миллилитров молока;

– 70 миллилитров растительного или оливкового масла;

– 200 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки соли;

– черный перец по вкусу;

– 120 граммов ветчины, лекарственной колбасы или сосисок;

– 120 граммов моцареллы;

– 1 небольшой пучок петрушки, укропа или зеленого лука;

– консервированная кукуруза, помидоры черри или другие добавки по вкусу.

Эти маффины прекрасно дополнят отдых

Приготовление:

В миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и черный перец, после чего перемешайте до однородности. Затем вмешайте ветчину, лекарственную колбасу или сосиски, нарезанные мелкими кубиками, добавьте моцареллу, которую можно нарезать кубиками или натереть, а также измельченную зелень. По желанию всыпьте консервированную кукурузу, добавьте помидоры черри или другие составляющие по вкусу. Готовое тесто разложите в формы для маффинов. Для этого удобно использовать силиконовые формы или бумажные капсулы. Выпекайте маффины при температуре 180 градусов примерно 20 – 25 минут, пока они не станут румяными. После этого дайте им немного остыть и подавайте теплыми или холодными.

Интересные идеи для отдыха на природе