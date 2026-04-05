Якщо у вас немає мангала або не хочеться витрачати час і сили на розпалювання вогню, то важливо подбати про смачний перекус наперед. Докладати зусиль не доведеться, а піти на природу з чимось смачненьким – це завжди гарна ідея.
Читайте також Яловичина, свинина чи курка: з якого м'яса вийде найсмачніше барбекю
Як приготувати рулет з курки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 100 грамів сметани;
– 2 столові ложки манної крупи;
– 170 грамів твердого сиру;
– 500 грамів курячого фаршу;
– 1 цибулина;
– часник до смаку;
– спеції до смаку.
Чудовий перекус для походу на природу
Приготування:
- Яйця злегка збийте, додайте манну крупу, сметану та натертий твердий сир.
- Усе добре перемішайте й залиште на 15 хвилин, щоб маса настоялася.
- Потім викладіть її на деко, розрівняйте та випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин.
- Тим часом до курячого фаршу додайте спеції, подрібнену цибулю та, за бажання, часник. Усе ретельно перемішайте.
- Готову гарячу сирну основу дістаньте з духовки, рівномірно викладіть зверху фарш і щільно скрутіть у рулет. Для надійності зверху перев’яжіть його ниткою.
- Після цього знову поставте рулет у духовку й допікайте ще 15 – 20 хвилин до повної готовності.
Як запекти лаваш з мʼясом?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 5 лавашів;
– 2 яйця;
– 2 стебла зеленої цибулі;
– 100 грамів сиру;
– 150 мілілітрів молока;
– 200 – 300 грамів м’яса або ковбаси;
– сіль до смаку;
– перець до смаку;
– кабачок, баклажан або перець – за бажанням, замість м’яса.
Ситна закуска з лаваша без витрат
Приготування:
- Лаваші складіть у форму щільними рядами. Найзручніше робити так: кожен лаваш злегка згорніть або зберіть хвилями, ніби гармошкою, і викладайте у форму один біля одного.
- Між цими рядами розкладіть шматочки м’яса або ковбаси. Якщо готуєте без м’яса, можете використати тонко нарізаний кабачок, баклажан або перець. Кабачок і баклажан перед цим краще трохи посолити.
- Для заливки яйця збийте з молоком, додайте дрібно нарізану зелену цибулю, натертий сир, сіль і перець. Усе добре перемішайте.
- Підготовленою сумішшю рівномірно залийте лаваш у формі, щоб заливка потрапила і зверху, і між шарами. Після цього поставте страву в духовку й запікайте приблизно 25 хвилин за температури 200 градусів.
- У результаті лаваш добре просочиться, сир розплавиться, а верх стане рум’яним.
Як приготувати солоні мафіни?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів молока;
– 70 мілілітрів рослинної або оливкової олії;
– 200 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1/2 чайної ложки солі;
– чорний перець до смаку;
– 120 грамів шинки, лікарської ковбаси або сосисок;
– 120 грамів моцарели;
– 1 невеликий пучок петрушки, кропу або зеленої цибулі;
– консервована кукурудза, помідори чері або інші додатки до смаку.
Ці мафіни чудово доповнять відпочинок
Приготування:
- У мисці збийте яйця з молоком і олією.
- Додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль і чорний перець, після чого перемішайте до однорідності.
- Потім вмішайте шинку, лікарську ковбасу або сосиски, нарізані дрібними кубиками, додайте моцарелу, яку можна нарізати кубиками або натерти, а також подрібнену зелень.
- За бажанням всипте консервовану кукурудзу, додайте помідори чері чи інші складники до смаку.
- Готове тісто розкладіть у форми для мафінів. Для цього зручно використовувати силіконові форми або паперові капсули.
- Випікайте мафіни за температури 180 градусів приблизно 20 – 25 хвилин, поки вони не стануть рум’яними.
- Після цього дайте їм трохи охолонути й подавайте теплими або холодними.
Цікаві ідеї для відпочинку на природі
Барбекю з риби стане чудовою альтернативою звичному шашлику.
А ще завжди варто мати під рукою рецепт маринаду, який зробить мʼясо особливо ніжним.