Найчастіше обирають між яловичиною, свининою і куркою. Кожен варіант має свої переваги, але водночас вимагає різного підходу до смаження, температури і навіть часу на решітці, повідомляє Niemarnuje.

Що краще обрати для барбекю: яловичину чи свинину?

Яловичина найчастіше подобається тим, хто цінує виразний смак і природну соковитість без великої кількості спецій. Для гриля зазвичай обирають рібай, ті-бон, портерхаус або стріплойн – шматки, де є характерна мармуровість, яка під час нагрівання дає м’ясу м’якість і насичений аромат. Такі стейки не потребують складного маринаду – інколи достатньо солі, перцю і правильної температури.

М'ясо на грилі – це така смакота / Фото Unsplash

Особливість яловичини в тому, що вона добре реагує на коротке обсмаження при високому жарі. Спочатку м’ясо швидко "запечатують", щоб утримати сік, а далі доводять до бажаного ступеня готовності вже на менш інтенсивному вогні. Саме тому тут важливо не перетримати – інакше навіть хороший шматок втратить свою текстуру.

Свинина вважається більш універсальною. Вона легше вбирає маринад. Її варто трохи довше томити на вугіллі. Найчастіше для барбекю беруть ошийок, реберця або вирізку. Особливо популярний саме ошийок, бо через природну жирність він залишається соковитим навіть на сильному жарі.

Чому інколи варто обрати курку?

Курятина здається простішою у приготуванні, але саме вона часто потребує більш уважного підходу, пише Expondo. Через менший вміст жиру її легко пересушити. Тому її слід дуже добре замаринувати.

Як приготувати шашлик з курки / Фото Unsplash

Найкращий вибір: оливкова олія, лимонний сік, часник, трави, інколи додають трохи гірчиці або меду, щоб м’ясо краще тримало вологу. Водночас курка – ідеальний вибір для тих, хто поспішає, адже швидко маринується та готується.

Під час приготування курку краще спочатку швидко обсмажити, а потім довести до готовності під кришкою або на помірнішому жарі. Такий спосіб дозволяє зберегти м’якість і не втратити природний смак.

Який маринад обрати для мʼяса?