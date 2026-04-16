Фудблогерка Тетяна Волошка поділилася в Instagram своїм рецептом мініатюрних пиріжків. Розповідаємо і вам. Готуються швидко, на вигляд виходять симпатичними, а на смак неперевершеними.

Дивіться також Найулюбленіша частина курочки: готуємо апетитні страви з філе стегна

Швидкий та простий рецепт "шпачків"

Інгредієнти:

250 мілілітрів кефіру або ж кислого молока

2 столові ложки цукру

1 яйце

1 чайна ложка соди

400 грамів борошна

2 столові ложки олії

6 середніх картоплин

80 грамів сала

1 велика цибулина

дрібка солі.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Приготування:

Для початку до кефіру треба додати яйце та добре перемішати. Далі додаємо соду, сіль і цукор. Тепер всипаємо борошно і замішуємо тісто. У вас не повинно залишитися сухе борошно. Додаємо до тіста олію і добре вимішуємо. Тепер приготуємо начинку. Картоплю треба відварити в підсоленій воді та розім’яти, щоб отримати густе пюре без додавання води чи молока. Тепер сало наріжте дуже дрібними кубиками, витопіть до золотистих шкварок, а потім додайте цибулю. Все це (разом із жиром) вмішайте в пюре. Обов'язково дайте начинці повністю охолонути перед тим, як ліпити пиріжки, інакше тісто на кефірі почне "пливти". Тепер розкачуємо тісто в тонкий пласт, приблизно 3 міліметри. І чаркою чи маленькою склянкою вирізаємо кружечки. Чим вони менші, тим майстернішою вважається господиня. Зазвичай готують вироби розміром 3 – 5 сантиметрів. Далі викладаємо на кружечки начинку і ліпимо маленькі пиріжечки. Тепер обсмажуємо їх в олії. Готові пиріжки можна викласти на паперовий рушник. І останній акцент. Для цих пиріжків треба зробити поливку. Змішайте олію, часник та кріп і полийте "шпачки". Смачного!



Мініатюрні пиріжки з начинкою / Тетяна Волошка

Історія "шпачків" з Черкащини

Історія страви має глибоке обрядове коріння: раніше "шпачки" готували на великі релігійні свята, такі як Сорок Святих чи Стрітення, розповідає Міністерство культури України. Сьогодні традиція найбільше зберігається у поминальних обрядах. У важкі часи, зокрема в роки голодоморів та після війни, "шпачки" стали для місцевих родин символом виживання. Завдяки простоті інгредієнтів та швидкості приготування вони були альтернативою хліба та допомагали рятуватися від голоду.

Найбільше такі маленькі пиріжечки розповсюджені в місті Городище на Черкащині та в населених пунктах Городищенської громади. Попри те, що кожна родина на Городищині має власні секрети приготування, форма та крихітний розмір пиріжків залишаються незмінними протягом десятиліть.

Що ще смачного приготувати?