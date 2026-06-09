Даже в этом базовом деле часто случаются досадные неудачи, когда скорлупа предательски трескается в кастрюле. Главная причина такой кухонной драмы кроется в физике, рассказывает портал Taste.

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Как варить яйцо, чтобы скорлупа не трескалась?

Самая распространенная ошибка – погружение холодного яйца прямо из холодильника в кипящую воду. От резкого перепада температур хрупкая скорлупа расширяется значительно быстрее, чем внутреннее содержимое, что создает колоссальное внешнее давление.

Кроме того, на тупом конце каждого яйца есть воздушный карман. При внезапном нагревании этот воздух мгновенно расширяется и буквально распирает скорлупу изнутри. Добавьте к этому бурное кипение, из-за которого плоды бьются о дно или друг о друга, и трещина становится неизбежной.

Даже у варки яиц есть свои секреты / Фото Pixabay

Чтобы навсегда забыть об этой проблеме, кулинарные эксперты советуют придерживаться правила комнатной температуры. Если планируется деликатное опускание яиц в кипяток (что очень удобно для точного отсчета времени), их нужно достать из холодильника за 30 – 60 минут до начала готовки.

Если же времени мало, можно прибегнуть к экспресс-методу: окунуть холодные яйца в миску с приятно теплой, но не горячей водой всего на 15 минут. Это деликатно выровняет баланс температур без всякого риска.

Существует и другой, более безопасный путь – так называемый "холодный старт". Яйца выкладывают в кастрюлю, заливают обычной водой из-под крана и только тогда включают конфорку. При таком подходе вода и содержимое скорлупы нагреваются одновременно и постепенно, благодаря чему внутреннее давление успевает стабилизироваться через микропоры.

А чтобы желток во время варки зафиксировался ровно по центру, опытные шеф-повара рекомендуют на этапе закипания несколько раз осторожно помешать воду ложкой по часовой стрелке.