Навіть у цій базовій справі часто трапляються прикрі невдачі, коли шкаралупа зрадницьки тріскається в каструлі. Головна причина такої кухонної драми криється у фізиці, розповідає портал Taste.

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Як варити яйце, щоб шкаралупа не тріскалася?

Найпоширеніша помилка – занурення холодного яйця прямо з холодильника в киплячу воду. Від різкого перепаду температур крихка шкаралупа розширюється значно швидше, ніж внутрішній вміст, що створює колосальний зовнішній тиск.

Крім того, на тупому кінці кожного яйця є повітряна кишеня. При раптовому нагріванні це повітря миттєво розширюється і буквально розпирає шкаралупу зсередини. Додайте до цього бурхливе кипіння, через яке плоди б'ються об дно чи один про одного, і тріщина стає неминучою.

Навіть у варіння яєць є свої секрети / Фото Pixabay

Щоб назавжди забути про цю проблему, кулінарні експерти радять дотримуватися правила кімнатної температури. Якщо планується делікатне опускання яєць в окріп (що дуже зручно для точного відліку часу), їх потрібно дістати з холодильника за 30 – 60 хвилин до початку готування.

Якщо ж часу обмаль, можна вдатися до експрес-методу: занурити холодні яйця в миску з приємно теплою, але не гарячою водою всього на 15 хвилин. Це делікатно вирівняє баланс температур без жодного ризику.

Існує й інший, більш безпечний шлях – так званий "холодний старт". Яйця викладають у каструлю, заливають звичайною водою з-під крана і лише тоді вмикають конфорку. За такого підходу вода і вміст шкаралупи нагріваються одночасно та поступово, завдяки чому внутрішній тиск встигає стабілізуватися через мікропори.

А щоб жовток під час варіння зафіксувався рівно по центру, досвідчені шеф-кухарі рекомендують на етапі закипання кілька разів обережно помішати воду ложкою за годинниковою стрілкою.