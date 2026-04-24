Итальянские десерты – это всегда об изысканности без лишних нервов. "Лимончелло" станет прекрасной возможностью немного снизить темп и побыть в моменте, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также Пирог с ревенем без теста за 15 минут: быстрый сезонный рецепт к чаю от Лилии Цвит
Как быстро сделать десерт "Лимончелло"?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– сок 4 лимонов;
– 100 граммов сахара;
– 150 миллилитров воды;
– 40 граммов кукурузного крахмала;
– цедра 1 лимона;
– 500 миллилитров сливок;
– 150 граммов сгущенного молока.
Итальянские десерты – это всегда о легкости / Фото Italian Deserts
Приготовление:
- В сотейнике смешайте воду, лимонный сок, сахар и кукурузный крахмал.
- Постоянно помешивая, прогревайте смесь на небольшом огне до загустения, после чего снимите с плиты, добавьте лимонную цедру для интенсивного аромата и оставьте массу полностью остыть.
- Для кремовой части взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, постепенно вливая сгущенное молоко, чтобы получить нежную и однородную текстуру.
- Осторожно соедините взбитые сливки с охлажденной лимонной массой с помощью лопатки, разложите десерт в порционные бокалы и поставьте в холодильник на несколько часов для стабилизации.
Как выбрать сочный лимон?
Выбирайте лимоны с тонкой и гладкой кожурой. Плоды с бугорчатой, толстой цедрой обычно содержат меньше мякоти и имеют большой слой белой горькой прослойки, советует Onet.
Также взвесьте плод на ладони. Тяжелый для своего размера лимон свидетельствует о большом количестве влаги внутри, тогда как легкий может оказаться пересушенным. Еще обратите внимание на упругость плода. При легком нажатии идеальный лимон должен быть в меру мягким и сразу возвращать форму.
Какие рецепты попробовать?
З этим секретом жареная картошка превращается в шедевр.
А еще стоит вспомнить любимое печенье детства "Каштаны".