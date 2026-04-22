В этом рецепте нет теста в привычном понимании – слои собираются сухими, а внутри все постепенно сочетается уже во время выпекания, рассказывает Лилия Цвит. Именно поэтому он и нравится тем, кто не хочет долго стоять на кухне.

Как приготовить пирог с ревенем?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты (форма 20×20 сантиметров):
– 140 граммов муки;
– 140 граммов сахара;
– 160 граммов манной крупы;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 800 граммов ревеня;
– 70 граммов клубничного желе;
– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Сначала в глубокой миске соедините муку, сахар, манную крупу и разрыхлитель, после чего хорошо перемешайте сухую смесь до равномерности.
  2. Далее поделите ее на 3 одинаковые части – удобнее всего сделать это с помощью весов, чтобы каждый слой был примерно одинаковым.
  3. Для начинки ревень хорошо помойте и нарежьте мелкими кусочками.
  4. Добавьте к нему сухое желе и тщательно перемешайте, чтобы оно равномерно покрыло кусочки – именно желе придает начинке более выразительного цвета и аромата.
  5. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, а дно застелите пергаментом. На дно формы равномерно высыпьте первую часть сухой смеси, сверху распределите половину ревеня с желе. Старайтесь выкладывать начинку по всей поверхности равномерно.
  6. Если стебли ревеня толстые, их лучше нарезать еще мельче, чтобы пирог хорошо пропекся. Затем высыпьте вторую часть сухой смеси, сверху выложите оставшийся ревень и слегка прижмите ложкой.
  7. Последним слоем распределите третью часть сухой смеси.
  8. Поверхность равномерно покройте натертым сливочным маслом – удобнее натирать его, если перед этим немного подморозить.
  9. Форму поставьте в холодную духовку, после чего включите температуру 170 градусов и выпекайте примерно 1 час.
  10. Готовый пирог оставьте охлаждаться в форме, чтобы он хорошо стабилизировался и легко нарезался.

Нужно ли чистить ревень?

Сезон ревеня стартует весной и длится несколько месяцев, но вкус и текстура стеблей в разный период могут заметно отличаться, пишет Pysznosci. Самым нежным считается именно ранний ревень – его молодые стебли имеют тонкую кожицу, сочную мякоть и обычно не требуют дополнительной очистки. Именно поэтому лучшим для выпечки, компотов или десертов часто считают ревень, собранный примерно до середины июня.

Впоследствии стебли становятся грубее, а кожура – плотнее. Особенно это заметно, если растение долго не срезалось и успело хорошо вырасти. Большие толстые стебли чаще всего уже имеют более твердый внешний слой, который после приготовления может оставаться жестким. В то же время если ревень срезают регулярно, даже в середине лета он часто сохраняет нежную структуру.

Чтобы понять, нужно ли очищать ревень перед приготовлением, достаточно сделать простую проверку. Сперва обрезают листья и утолщенный край стебля, а затем ножом легонько поддевают кожуру с широкой стороны. Если она легко отходит длинными волокнами, ее лучше снять.

Когда же кожура тонкая, почти не отделяется и не тянется, ревень можно использовать без очистки. Такой простой подход помогает не только сохранить время, но и лучше почувствовать естественный вкус продукта. Ведь именно молодой ревень часто дает ту приятную кислинку, за которую его больше всего ценят в сезонной кухне.

