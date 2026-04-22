В этом рецепте нет теста в привычном понимании – слои собираются сухими, а внутри все постепенно сочетается уже во время выпекания, рассказывает Лилия Цвит. Именно поэтому он и нравится тем, кто не хочет долго стоять на кухне.

Как приготовить пирог с ревенем?

Время : 15 минут

Порций: 4

Ингредиенты (форма 20×20 сантиметров):

– 140 граммов муки;

– 140 граммов сахара;

– 160 граммов манной крупы;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 800 граммов ревеня;

– 70 граммов клубничного желе;

– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Сначала в глубокой миске соедините муку, сахар, манную крупу и разрыхлитель, после чего хорошо перемешайте сухую смесь до равномерности. Далее поделите ее на 3 одинаковые части – удобнее всего сделать это с помощью весов, чтобы каждый слой был примерно одинаковым. Для начинки ревень хорошо помойте и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте к нему сухое желе и тщательно перемешайте, чтобы оно равномерно покрыло кусочки – именно желе придает начинке более выразительного цвета и аромата. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, а дно застелите пергаментом. На дно формы равномерно высыпьте первую часть сухой смеси, сверху распределите половину ревеня с желе. Старайтесь выкладывать начинку по всей поверхности равномерно. Если стебли ревеня толстые, их лучше нарезать еще мельче, чтобы пирог хорошо пропекся. Затем высыпьте вторую часть сухой смеси, сверху выложите оставшийся ревень и слегка прижмите ложкой. Последним слоем распределите третью часть сухой смеси. Поверхность равномерно покройте натертым сливочным маслом – удобнее натирать его, если перед этим немного подморозить. Форму поставьте в холодную духовку, после чего включите температуру 170 градусов и выпекайте примерно 1 час. Готовый пирог оставьте охлаждаться в форме, чтобы он хорошо стабилизировался и легко нарезался.

Нужно ли чистить ревень?

Сезон ревеня стартует весной и длится несколько месяцев, но вкус и текстура стеблей в разный период могут заметно отличаться, пишет Pysznosci. Самым нежным считается именно ранний ревень – его молодые стебли имеют тонкую кожицу, сочную мякоть и обычно не требуют дополнительной очистки. Именно поэтому лучшим для выпечки, компотов или десертов часто считают ревень, собранный примерно до середины июня.

Впоследствии стебли становятся грубее, а кожура – плотнее. Особенно это заметно, если растение долго не срезалось и успело хорошо вырасти. Большие толстые стебли чаще всего уже имеют более твердый внешний слой, который после приготовления может оставаться жестким. В то же время если ревень срезают регулярно, даже в середине лета он часто сохраняет нежную структуру.

Чтобы понять, нужно ли очищать ревень перед приготовлением, достаточно сделать простую проверку. Сперва обрезают листья и утолщенный край стебля, а затем ножом легонько поддевают кожуру с широкой стороны. Если она легко отходит длинными волокнами, ее лучше снять.

Когда же кожура тонкая, почти не отделяется и не тянется, ревень можно использовать без очистки. Такой простой подход помогает не только сохранить время, но и лучше почувствовать естественный вкус продукта. Ведь именно молодой ревень часто дает ту приятную кислинку, за которую его больше всего ценят в сезонной кухне.

