Секрет этих замечательных блинов заключается в отдельном взбивании белка. Благодаря этому текстура блинов получается особенно нежной и воздушной, рассказывает TikTok tak.smachno.tyt.
Читайте также Проще "Оливье", но в разы вкуснее: наслаждаемся салатом "Маричка"
Как приготовить пышные панкейки
Ингредиенты:
– 4 желтка;
– 60 граммов муки;
– 60 миллилитров молока;
– 4 белка;
– 4 грамма лимонного сока или щепотка лимонной кислоты;
– 60 граммов сахара;
– 4 грамма кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка мака.
Блины как на картинке: смотрите видеоЧитайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте желтки с молоком и порциями вмешайте венчиком просеянную муку.
- Белки перед работой подержите в морозилке 15 минут до появления ледяной корки по краям.
- Взбивайте белки миксером, начиная с малых оборотов и постепенно увеличивая скорость, добавив лимонный сок или кислоту.
- Когда образуется пена, порционно введите сахар, а в конце – кукурузный крахмал. Готовая масса не должна выпадать при переворачивании миски.
- Осторожно, по ложке, вмешайте белки в желтковую основу движением снизу вверх, после чего всыпьте мак.
- Хорошо разогрейте сковороду, смажьте каплей масла с помощью салфетки и высадите панкейки кондитерским мешком движением снизу вверх.
- Плесните на дно сковороды ложку воды и сразу накройте крышкой. Жарьте на среднем огне 3 – 4 минуты, затем переверните, подлейте еще немного воды и готовьте под крышкой еще 4 – 5 минут, не открывая ее.