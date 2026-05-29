Нежное тесто, шелковистый крем и любимые ягоды – это сочетание покорит вкус даже привередливого гурмана. С этим десертом вы надолго забудете о тортах, если воспользоваться рецептом с TikTok mil_alexx_pp.
Как приготовить ленивые эклеры?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– печенье савоярди;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 250 граммов маскарпоне;
– молоко – при необходимости;
– кокосовая стружка по вкусу;
– ягоды для украшения.
Наслаждаемся эклерами без усилий: смотрите видео
Приготовление:
- Соедините в глубокой миске творог маскарпоне, сахарную пудру и жирные сливки, после чего взбивайте миксером на средней скорости примерно полторы минуты до получения пышной однородной массы.
- Возьмите первое печенье, аккуратно нанесите на него слой готового крема, накройте вторым печеньем и слегка прижмите их пальцами, чтобы зафиксировать.
- Полученное пирожное очень быстро и легко окуните в молоко, после чего со всех сторон щедро обваляйте в кокосовой стружке.
- Выложите сформированные десерты на плоскую тарелку боком, с помощью кондитерского мешка или лопатки нанесите сверху изящные мазки остатков крема и украсьте композицию свежими сочными ягодами.