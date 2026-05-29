Нежное тесто, шелковистый крем и любимые ягоды – это сочетание покорит вкус даже привередливого гурмана. С этим десертом вы надолго забудете о тортах, если воспользоваться рецептом с TikTok mil_alexx_pp.

Как приготовить ленивые эклеры?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– печенье савоярди;
– 200 миллилитров жирных сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 250 граммов маскарпоне;
– молоко – при необходимости;
– кокосовая стружка по вкусу;
– ягоды для украшения.

Приготовление:

  1. Соедините в глубокой миске творог маскарпоне, сахарную пудру и жирные сливки, после чего взбивайте миксером на средней скорости примерно полторы минуты до получения пышной однородной массы.
  2. Возьмите первое печенье, аккуратно нанесите на него слой готового крема, накройте вторым печеньем и слегка прижмите их пальцами, чтобы зафиксировать.
  3. Полученное пирожное очень быстро и легко окуните в молоко, после чего со всех сторон щедро обваляйте в кокосовой стружке.
  4. Выложите сформированные десерты на плоскую тарелку боком, с помощью кондитерского мешка или лопатки нанесите сверху изящные мазки остатков крема и украсьте композицию свежими сочными ягодами.