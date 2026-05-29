Ніжне тісто, шовковистий крем та улюблені ягоди – це поєднання підкорить смак навіть вибагливого гурмана. З цим десертом ви надовго забудете про торти, якщо скористатися рецептом з TikTok mil_alexx_pp.

Як приготувати ліниві еклери?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– печиво савоярді;
– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 250 грамів маскарпоне;
– молоко – за потреби;
– кокосова стружка до смаку;
– ягоди для прикрашання.

Приготування:

  1. З'єднайте в глибокій мисці сир маскарпоне, цукрову пудру та жирні вершки, після чого збивайте міксером на середній швидкості приблизно півтори хвилини до отримання пишної однорідної маси.
  2. Візьміть перше печиво, акуратно нанесіть на нього шар готового крему, накрийте другим печивом і злегка притисніть їх пальцями, щоб зафіксувати.
  3. Отримане тістечко дуже швидко й легко занурте в молоко, після чого з усіх боків щедро обваляйте в кокосовій стружці.
  4. Викладіть сформовані десерти на пласку тарілку боком, за допомогою кондитерського мішка або лопатки нанесіть зверху витончені мазки залишків крему та прикрасьте композицію свіжими соковитими ягодами.