Ніжне тісто, шовковистий крем та улюблені ягоди – це поєднання підкорить смак навіть вибагливого гурмана. З цим десертом ви надовго забудете про торти, якщо скористатися рецептом з TikTok mil_alexx_pp.
Як приготувати ліниві еклери?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– печиво савоярді;
– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 250 грамів маскарпоне;
– молоко – за потреби;
– кокосова стружка до смаку;
– ягоди для прикрашання.
Приготування:
- З'єднайте в глибокій мисці сир маскарпоне, цукрову пудру та жирні вершки, після чого збивайте міксером на середній швидкості приблизно півтори хвилини до отримання пишної однорідної маси.
- Візьміть перше печиво, акуратно нанесіть на нього шар готового крему, накрийте другим печивом і злегка притисніть їх пальцями, щоб зафіксувати.
- Отримане тістечко дуже швидко й легко занурте в молоко, після чого з усіх боків щедро обваляйте в кокосовій стружці.
- Викладіть сформовані десерти на пласку тарілку боком, за допомогою кондитерського мішка або лопатки нанесіть зверху витончені мазки залишків крему та прикрасьте композицію свіжими соковитими ягодами.