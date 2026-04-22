У цьому рецепті немає тіста в звичному розумінні – шари збираються сухими, а всередині все поступово поєднується вже під час випікання, розповідає Лілія Цвіт. Саме тому він і подобається тим, хто не хоче довго стояти на кухні.

Як приготувати пиріг із ревенем?

Час : 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти (форма 20×20 сантиметрів):

– 140 грамів борошна;

– 140 грамів цукру;

– 160 грамів манної крупи;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 800 грамів ревеню;

– 70 грамів полуничного желе;

– 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

Спочатку в глибокій мисці з’єднайте борошно, цукор, манну крупу та розпушувач, після чого добре перемішайте суху суміш до рівномірності. Далі поділіть її на 3 однакові частини – найзручніше зробити це за допомогою ваг, щоб кожен шар був приблизно однаковим. Для начинки ревінь добре помийте й наріжте дрібними шматочками. Додайте до нього сухе желе й ретельно перемішайте, щоб воно рівномірно покрило шматочки – саме желе надає начинці виразнішого кольору й аромату. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, а дно застеліть пергаментом. На дно форми рівномірно висипте першу частину сухої суміші, зверху розподіліть половину ревеню з желе. Намагайтеся викладати начинку по всій поверхні рівномірно. Якщо стебла ревеню товсті, їх краще нарізати ще дрібніше, щоб пиріг добре пропікся. Потім висипте другу частину сухої суміші, зверху викладіть решту ревеню й злегка притисніть ложкою. Останнім шаром розподіліть третю частину сухої суміші. Поверхню рівномірно покрийте натертим вершковим маслом – зручніше натирати його, якщо перед цим трохи підморозити. Форму поставте в холодну духовку, після чого увімкніть температуру 170 градусів і випікайте приблизно 1 годину. Готовий пиріг залиште охолоджуватися у формі, щоб він добре стабілізувався й легко нарізався.

Чи потрібно чистити ревінь?

Сезон ревеню стартує навесні й триває кілька місяців, але смак і текстура стебел у різний період можуть помітно відрізнятися, пише Pysznosci. Найніжнішим вважається саме ранній ревінь – його молоді стебла мають тонку шкірку, соковиту м’якоть і зазвичай не потребують додаткового очищення. Саме тому найкращим для випічки, компотів чи десертів часто вважають ревінь, зібраний приблизно до середини червня.

Згодом стебла стають грубішими, а шкірка – щільнішою. Особливо це помітно, якщо рослина довго не зрізалася і встигла добре вирости. Великі товсті стебла найчастіше вже мають твердіший зовнішній шар, який після приготування може залишатися жорстким. Водночас якщо ревінь зрізають регулярно, навіть у середині літа він часто зберігає ніжну структуру.

Щоб зрозуміти, чи потрібно очищати ревінь перед приготуванням, достатньо зробити просту перевірку. Спершу обрізають листя і потовщений край стебла, а потім ножем легенько піддягають шкірку з широкого боку. Якщо вона легко відходить довгими волокнами, її краще зняти.

Коли ж шкірка тонка, майже не відділяється і не тягнеться, ревінь можна використовувати без очищення. Такий простий підхід допомагає не лише зберегти час, а й краще відчути природний смак продукту. Бо саме молодий ревінь часто дає ту приємну кислинку, за яку його найбільше цінують у сезонній кухні.

