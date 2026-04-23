Это лакомство не только подарят приятные мгновения ностальгии, но и станут безупречным дополнением к чашке кофе или чая. Особенно приятно, что приготовление не требует экзотических продуктов или сверхсложных кондитерских техник, рассказывает ютуб-канал FOOD VERY GOOD.

Как приготовить печенье "Каштаны"?

Время: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 5 вареных желтков;

– 250 граммов сливочного масла;

глазурь:

– 65 миллилитров молока;

– 3 столовые ложки какао;

– 200 граммов сахара;

– 150 граммов сливочного масла;

– 400 граммов вафель для панировки.

Приготовление:

Тщательно разотрите отваренные желтки с мягким сливочным маслом до получения однородной кремовой массы. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте плотное, но эластичное тесто, после чего отщипывайте от него небольшие кусочки и скатывайте их в шарики размером с грецкий орех. Выложите заготовки на противень и поставьте в разогретую духовку, выпекая до легкой золотистости, а затем оставьте печенье полностью остыть. Пока основа остывает, приготовьте глазурь: в сотейнике смешайте молоко с сахаром и порошком какао, нагрейте смесь на небольшом огне до полного растворения кристаллов, добавьте сливочное масло и доведите до кипения, постоянно помешивая. Параллельно измельчите вафли в мелкую крошку с помощью терки или блендера. Каждый охлажденный шарик окуните сначала в теплую шоколадную глазурь, а затем тщательно запанируйте в вафельной крошке. Готовое печенье выложите на блюдо и поставьте в прохладное место, чтобы глазурь хорошо застыла перед подачей.

Почему для теста лучше брать вареные желтки?

Использование вареных желтков – это эффективный кондитерский прием, обеспечивающий тесту исключительную рассыпчатость. В отличие от сырых яиц, термически обработанный желток действует как разрыхлитель: его жиры обволакивают частицы муки, препятствуя чрезмерному развитию клейковины, подсказывает Przepisy.

Это позволяет печенью сохранять четкую форму во время выпекания, одновременно оставаясь невероятно нежным и легким. Кроме идеальной текстуры, такой ингредиент дарит десерту приятный золотистый цвет и деликатный аромат, что прекрасно гармонирует с какао или шоколадом.

