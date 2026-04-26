Владимир Ярославский показал, как сделать идеальный куриный паштет по рецепту его мамы. Теперь не удивительно, что ему удалось достичь таких высот в кулинарии!

Как сделать куриный паштет из курицы?

Время : 30 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени очищенной 500 граммов;

– 300 граммов лука репчатого;

– 250 граммов моркови;

– 75 граммов стебля сельдерея;

– 200 граммов масла 82.5%;

– 20 граммов меда;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Очистите печень от пленок и желчи, а овощи произвольно нарежьте. Обжарьте морковь в сотейнике до румяности, затем добавьте лук и сельдерей, доводя их до появления аппетитного аромата. Выложите к овощам печень и жарьте 5 минут, после чего посолите, поперчите, добавьте душистый перец и тушите под крышкой на слабом огне еще 12 – 15 минут. Впоследствии добавьте мед и выпаривайте лишнюю влагу в течение 5 минут до сочности. Охлажденную массу дважды пропустите через мясорубку с мелкой решеткой, второй раз добавив мягкое сливочное масло. Для достижения идеально нежной, кремовой консистенции дополнительно взбейте паштет блендером.

Как выбирать куриную печень?

Оцените ее цвет и поверхность. Свежий продукт имеет равномерный бордово-коричневый оттенок и характерный глянцевый блеск, подсказывает Akademia Smaku.

Если печень слишком бледная, желтоватая или имеет пятна, это может быть признаком болезни птицы или неправильного хранения. Поверхность должна быть упругой и влажной, но ни в коем случае не липкой. Также критически важно проверить отсутствие остатков желчного пузыря. Даже небольшое зеленоватое пятно на печени свидетельствует о том, что во время разборки была разлита желчь, которая придаст всему блюду непоправимую горечь.

