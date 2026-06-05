Этот салат вам точно захочется готовить через день. Он прост в исполнении и сочетает любимые ингредиенты, поэтому вкус будет замечательным, рассказывает портал "Господинька".

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Как приготовить летний салат?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 огурца;

– 2 вареных яйца;

– 2 помидора;

– 200 граммов колбасы;

– 150 граммов твердого сыра;

– пучок укропа;

– 3 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

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Отличная идея для лета / Фото "Господинька"

Приготовление: