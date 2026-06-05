Этот салат вам точно захочется готовить через день. Он прост в исполнении и сочетает любимые ингредиенты, поэтому вкус будет замечательным, рассказывает портал "Господинька".
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Как приготовить летний салат?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 огурца;
– 2 вареных яйца;
– 2 помидора;
– 200 граммов колбасы;
– 150 граммов твердого сыра;
– пучок укропа;
– 3 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
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Отличная идея для лета / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Для приготовления салата сначала тщательно промойте и обсушите свежие огурцы и помидоры.
- У томатов желательно аккуратно удалить водянистую сердцевину с семенами, чтобы готовое блюдо не стало слишком жидким, после чего нарежьте оба овоща небольшими кубиками или тонкой соломкой.
- Таким же способом – кубиками или соломкой – измельчите колбасу и твердый сыр, чтобы сохранить красивую и одинаковую текстуру всех ингредиентов.
- Очищенные от скорлупы вареные яйца покрошите ножом, а промытый пучок укропа хорошо просушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.
- Соедините все подготовленные компоненты в большом глубоком салатнике, добавьте майонез, приправьте блюдо солью и черным перцем по своему вкусу, после чего осторожно перемешайте все снизу вверх и сразу подавайте к столу.