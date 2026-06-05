Цей салат вам точно захочеться готувати через день. Він простий у виконанні та поєднує улюблені інгредієнти, тож смак буде чудовим, розповідає портал "Господинька".
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Як приготувати літній салат?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 огірки;
– 2 варені яйця;
– 2 помідори;
– 200 грамів ковбаси;
– 150 грамів твердого сиру;
– пучок кропу;
– 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
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Чудова ідея для літа / Фото "Господинька"
Приготування:
- Для приготування салату спочатку ретельно промийте й обсушіть свіжі огірки та помідори.
- У томатів бажано акуратно видалити водянисту серцевину з насінням, щоб готова страва не стала занадто рідкою, після чого наріжте обидва овочі невеликими кубиками або тонкою соломкою.
- Таким же способом – кубиками або соломкою – подрібніть ковбасу та твердий сир, щоб зберегти красиву та однакову текстуру всіх інгредієнтів.
- Очищені від шкаралупи варені яйця покришіть ножем, а промитий пучок кропу добре просушіть паперовим рушником і дрібно нашаткуйте.
- З'єднайте всі підготовлені компоненти у великому глибокому салатнику, додайте майонез, приправте страву сіллю та чорним перцем за своїм смаком, після чого обережно перемішайте все знизу вгору і відразу подавайте до столу.