Чизкейк – це завжди про особливий смак та дивовижні спогади. А якщо додати до нього "Кіндер", то задоволення просто неможливо буде описати, розповідає TikTok yummy.lera.

Як приготувати чизкейк з "Кіндером"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

основа:

– 150 грамів печива;

– 50 грамів вершкового масла;

начинка:

– 250 грамів крем-сиру;

– 1 яйце;

– 25 грамів цукрової пудри;

– 75 мілілітрів вершків;

подача:

– 8 штук Kinder Maxi.

Цей десерт просто неймовірний: дивіться відео

Приготування:

Подрібніть печиво до стану дрібної крихти за допомогою блендера, змішайте з розтопленим вершковим маслом і викладіть у форму. Щільно утрамбуйте масу по дну та залиште в холодильнику на час підготовки начинки. Для крему з’єднайте вінчиком вершковий сир, яйце, цукрову пудру та вершки до однорідності, після чого вилийте суміш на охолоджену основу. Випікайте десерт протягом 30 хвилин при температурі 160 градусів. Щоб текстура була ніжною, обов’язково поставте на нижній ярус духовки місткість із гарячою водою. Після приготування дайте чизкейку постояти 10 – 15 хвилин, розкладіть зверху шматочки шоколаду і зачекайте, поки вони розтануть від тепла.

Що можна додати до чизкейка?

Для надання чизкейка нових смакових акцентів до сирної маси часто додають цедру цитрусових, натуральний екстракт ванілі або трохи ягідного пюре. Якщо ви хочете поекспериментувати з текстурою, можна вмішати подрібнені горіхи, шоколадні дропси або шматочки карамелізованих фруктів, радить портал Przepisy.

Також оригінальним рішенням буде використання спецій, як-от кориця, мускатний горіх або навіть дрібка морської солі для підкреслення солодкого смаку. Для декорування та фінального штриха ідеально підходять свіжі ягоди, соус із вишні чи малини, або шар солоної карамелі.

Який ще десерт варто спробувати?

Рецепти з історією завжди цікаві. Наприклад, можна зробити апетитні булочки з кремом за бабусиним рецептом.

Для найкращого автентичного смаку краще використовувати живі дріжджі. Їх використання зробить тісто дуже ніжним та повітряним.