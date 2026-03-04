Воздушные профитроли с нежным пломбирным кремом – это вкус самой любви. Если есть желание порадовать близкого человека, то с рецептом из TikTok yummy.lera это удастся на все 100%.

Интересно Чем смазать выпечку для идеального блеска: яйца уже вчерашний день

Как сделать профитроли с пломбирным кремом?

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

заварное тесто:

– 125 миллилитров воды;

– щепотка соли;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 граммов муки;

– 2 яйца;

крем:

– 1 яйцо;

– 75 – 100 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 250 миллилитров молока молока;

– 60 граммов сливочного масла;

– 200 мл сливок 33%.

Делаем очень нежный десерт, который точно удастся: видео

Приготовление:

В сотейнике с толстым дном вскипятите воду с солью и сливочным маслом. Всыпьте муку в кипящую жидкость и интенсивно перемешивайте несколько минут, пока тесто не соберется в однородный шар. Переложите массу в миску, дайте ей немного остыть, а затем поочередно вбейте яйца, каждый раз тщательно вымешивая до гладкости. Отсадите небольшие шарики на противень с помощью кондитерского мешка. Выпекайте 30 минут при 180 градусах, не открывая духовку, чтобы выпечка не осела. Охлаждайте профитроли в духовке с приоткрытой дверцей. Для заварной основы крема смешайте яйцо с сахаром, ванилью, щепоткой соли и крахмалом. Влейте горячее молоко в яичную смесь, верните на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Добавьте сливочное масло, накройте пленкой "в контакт" и оставьте в холодильнике на пару часов. Отдельно взбейте сливки до устойчивых пиков и осторожно соедините их с заварной массой. Наполните готовые пирожные кремом через небольшое отверстие в дне. Подавайте с шоколадным соусом или свежими ягодами.

Чем обогатить вкус крема?

Добавление какао-порошка или мелко натертой цедры апельсина способно придать вашим профитролям совершенно новое вкусовое измерение, рассказывает Torty.

Какао сделает крем насыщенным и бархатным, превращая десерт в настоящее шоколадное наслаждение, тогда как апельсиновая цедра придаст яркую цитрусовую свежесть, которая идеально балансирует сладость заварной основы и жирность сливок.

Что еще вкусного попробовать?