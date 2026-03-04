Повітряні профітролі з ніжним пломбірним кремом – це смак самої любові. Якщо є бажання потішити близьку людину, то з рецептом з TikTok yummy.lera це вдасться на всі 100%.

Цікаво Чим змастити випічку для ідеального блиску: яйця вже вчорашній день

Як зробити профітролі з пломбірним кремом?

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

заварне тісто:

– 125 мілілітрів води;

– дрібка солі;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 грамів борошна;

– 2 яйця;

крем:

– 1 яйце;

– 75 – 100 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 250 мілілітрів молока молока;

– 60 грамів вершкового масла;

– 200 мл вершків 33%.

Робимо дуже ніжний десерт, який точно вдасться: відео

Приготування:

У сотейнику з товстим дном закип’ятіть воду з сіллю та вершковим маслом. Всипте борошно в киплячу рідину й інтенсивно перемішуйте кілька хвилин, поки тісто не збереться в однорідну кулю. Перекладіть масу в миску, дайте їй трохи охолонути, а потім по черзі вбийте яйця, щоразу ретельно вимішуючи до гладкості. Відсадіть невеликі кульки на деко за допомогою кондитерського мішка. Випікайте 30 хвилин при 180 градусах, не відчиняючи духовку, аби випічка не осіла. Охолоджуйте профітролі в духовці з привідчиненими дверцятами. Для заварної основи крему змішайте яйце з цукром, ваніллю, дрібкою солі та крохмалем. Влийте гаряче молоко в яєчну суміш, поверніть на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи. Додайте вершкове масло, накрийте плівкою "в контакт" і залиште в холодильнику на пару годин. Окремо збийте вершки до стійких піків і обережно з’єднайте їх із заварною масою. Наповніть готові тістечка кремом через невеликий отвір у дні. Подавайте з шоколадним соусом або свіжими ягодами.

Чим збагатити смак крему?

Додавання какао-порошку або дрібно натертої цедри апельсина здатне надати вашим профітролям абсолютно нового смакового виміру, розповідає Torty.

Какао зробить крем насиченим та оксамитовим, перетворюючи десерт на справжню шоколадну насолоду, тоді як апельсинова цедра додасть яскраву цитрусову свіжість, яка ідеально балансує солодкість заварної основи та жирність вершків.

Що ще смачного спробувати?