Традиционный способ панировки рыбы в пшеничной муке со специями часто подводит хозяек. Из-за высокой температуры масла оно быстро начинает дымиться, что портит и золотистую корочку, и аромат блюда, рассказывает портал Pysznosci.

Как запанировать рыбу для жарки?

Чтобы избежать этих неприятностей и получить идеальный результат, стоит обратить внимание на кукурузную муку. Она доступна в любом магазине, но по своим кулинарным свойствам значительно превосходит привычный пшеничный аналог, особенно в вопросах жарки.

Процесс приготовления остается простым: смешайте кукурузную муку с солью и любимыми приправами, тщательно обваляйте кусочки рыбы и жарьте на разогретом масле.

Благодаря отсутствию глютена и особой структуре, такая панировка почти не горит и впитывает минимум жира. В результате вы получите чрезвычайно хрустящую корочку насыщенного золотистого цвета, которая надежно удерживает сочность рыбы внутри.

Этот секрет также прекрасно работает для приготовления домашних наггетсов или овощей в кляре.

Что еще стоит добавить к панировке?

Добавление тертого пармезана к кукурузной муке создаст невероятную сырную корочку, которая во время жарки становится очень хрустящей и ароматной. Сыр под воздействием температуры карамелизируется вместе с мукой, образуя золотистую корочку, что надежно запечатывает все соки внутри рыбы или куриных наггетсов, подсказывает Beszamel.

Учитывая ваши кулинарные предпочтения, сочетание паприки и пармезана придаст блюду не только глубокого копченого аромата, но и яркого насыщенного цвета. Такая панировка превращает обычную жареную рыбу на блюдо ресторанного уровня, где каждый кусочек имеет идеальный баланс солености, пикантности и хруста.

Что еще стоит приготовить?