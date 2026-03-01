Если омлет и блины уже не дарят привычного наслаждения, а вкусно начать день очень хочется, то на спасение придут эти невероятные оладьи. Простые ингредиенты, минимум усилий и замечательный результат – это "комбо" порадует каждую хозяйку, рассказывает портал "Господинька".
Как сделать вкусные оладьи с яблоками?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 миллилитров кефира;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 200 граммов муки;
– пол чайной ложки соды;
– 2 яблока.
Наслаждение, знакомое с детства / Фото "Кулинарные рецепты"
Приготовление:
- Хорошо перемешиваем кефир, соль, сахар, яйцо и масло.
- Медленно всыпаем просеянную муку с содой и аккуратно перемешиваем.
- Удобнее всего перелить массу в кондитерский мешок, так оладьи получатся красивыми, а вы избежите риска обжечься.
- Жарим до золотистого цвета с двух сторон.
- Подаем с любимыми добавками.
На каком огне лучше всего жарить оладьи, чтобы не пригорели и не впитали масло?
Для идеального результата оладьи стоит жарить на среднем огне. Если огонь будет слишком сильным, поверхность мгновенно подгорит, а середина останется сырой и глевкой, подсказывает Kuchnia.
Зато на слишком слабом огне тесто не успеет быстро "схватиться", из-за чего структура оладий станет рыхлой слишком поздно, и они начнут активно впитывать масло, становясь жирными и тяжелыми.
Главный секрет: хорошо разогреть сковороду с маслом перед выкладыванием первой порции, а затем слегка уменьшить нагрев до стабильно среднего уровня.
