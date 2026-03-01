Якщо омлет та млинці вже не дарують звичної насолоди, а смачно почати день дуже хочеться, то на порятунок прийдуть ці неймовірні оладки. Прості інгредієнти, мінімум зусиль та чудовий результат – це "комбо" потішить кожну господиню, розповідає портал "Господинька".

Як зробити смачні оладки з яблуками?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів кефіру;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки олії;

– 200 грамів борошна;

– пів чайної ложки соди;

– 2 яблука.

Насолода, знайома з дитинства / Фото "Кулінарні рецепти"

Приготування:

Добре перемішуємо кефір, сіль, цукор, яйце та олію. Поволі всипаємо просіяне борошно з содою та акуратно перемішуємо. Найзручніше перелити масу у кондитерський мішок, так оладки вийдуть красивими, а ви уникнете ризику обпектися. Смажимо до золотистого кольору з двох сторін. Подаємо з улюбленими додатками.

На якому вогні найкраще смажити оладки, щоб не пригоріли та не ввібрали олію?

Для ідеального результату оладки варто смажити на середньому вогні. Якщо вогонь буде занадто сильним, поверхня миттєво підгорить, а середина залишиться сирою та глевкою, підказує Kuchnia.

Натомість на занадто слабкому вогні тісто не встигне швидко "схопитися", через що структура оладок стане пухкою занадто пізно, і вони почнуть активно вбирати олію, стаючи жирними та важкими.

Головний секрет: добре розігріти пательню з олією перед викладанням першої порції, а потім злегка зменшити нагрів до стабільно середнього рівня.

