Гриби та квасоля – це просто ідеальний дует, коли йдеться про смачний та ситний перекус без зайвих витрат. Додаємо ще кілька смакових акцентів – і вже за кілька хвилин насолоджуємося смачною закускою, розповідає портал Fajne gotowanie.

Як приготувати паштет з квасолі та грибів?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка червоної квасолі;

– 70 грамів волоських горіхів;

– 1 цибулина;

– 200 грамів печериць;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Смачний паштет – це завжди гарна ідея / Фото "Кулінарна книга"

Приготування:

Замочіть квасолю та ядра волоських горіхів у воді з додаванням столової ложки яблучного оцту на всю ніч. Перед тим як розпочати готування, ретельно промийте продукти під проточною водою. Відваріть квасолю до повної м'якості, що зазвичай займає близько години часу. Паралельно підготуйте овочеву складову: дрібно нашаткуйте цибулю, часник та гриби, після чого пасеруйте їх на олії до появи золотистого кольору та приємного аромату. Поєднайте відварені боби, горіхи та засмажку в чаші блендера. Ретельно збийте всі компоненти до отримання гладкої, кремоподібної консистенції. Якщо ви бачите, що маса виходить занадто щільною, поступово підливайте трохи теплої кип'яченої води в процесі подрібнення.

Як додати паштету "грузинських" ноток?

Додавання хмелі-сунелі та свіжої кінзи миттєво змінить профіль страви, надавши їй характерного кавказького колориту, розповідає Onet.

Пряна суміш трав підкреслить маслянистість горіхів, а дрібно нарізана кінза додасть необхідної свіжості, яка ідеально балансує ситність квасолі та обсмажених грибів.

