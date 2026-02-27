Грибы и фасоль – это просто идеальный дуэт, когда речь идет о вкусном и сытном перекусе без лишних затрат. Добавляем еще несколько вкусовых акцентов – и уже через несколько минут наслаждаемся вкусной закуской, рассказывает портал Fajne gotowanie.

Как приготовить паштет из фасоли и грибов?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 стакан красной фасоли;

– 70 граммов грецких орехов;

– 1 луковица;

– 200 граммов шампиньонов;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Вкусный паштет – это всегда хорошая идея / Фото "Кулинарная книга"

Приготовление:

Замочите фасоль и ядра грецких орехов в воде с добавлением столовой ложки яблочного уксуса на всю ночь. Перед тем как начать приготовление, тщательно промойте продукты под проточной водой. Отварите фасоль до полной мягкости, что обычно занимает около часа времени. Параллельно подготовьте овощную составляющую: мелко нашинкуйте лук, чеснок и грибы, после чего пассеруйте их на масле до появления золотистого цвета и приятного аромата. Соедините отваренные бобы, орехи и зажарку в чаше блендера. Тщательно взбейте все компоненты до получения гладкой, кремообразной консистенции. Если вы видите, что масса получается слишком плотной, постепенно подливайте немного теплой кипяченой воды в процессе измельчения.

Как добавить паштету "грузинских" ноток?

Добавление хмели-сунели и свежей кинзы мгновенно изменит профиль блюда, придав ему характерного кавказского колорита, рассказывает Onet.

Пряная смесь трав подчеркнет маслянистость орехов, а мелко нарезанная кинза придаст необходимой свежести, которая идеально балансирует сытность фасоли и обжаренных грибов.

