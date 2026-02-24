Этот торт остается популярным из поколения в поколение, ведь сочетает в себе нежность десерта и яркий акцент ягод. Этот тот случай, когда каждая минута старания вознаграждается наслаждением, рассказывает Beszamel.

Как приготовить торт "Монастырская хата"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
тесто:
– 400 граммов муки;
– 250 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– 5 граммов соды;
– 5 миллилитров уксуса;
крем:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 200 граммов жирных сливок;
– 600 граммов сметаны;
– цедра 1 апельсина;
начинка:
– 1,5 килограмма вишен;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 80 граммов черного шоколада.

Торт Монастырская изба

Торт, который любят все / Фото Cookpad

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте основу: просейте пшеничную муку через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков и насытить его кислородом.
  2. В отдельной емкости соедините сметану с содой, погашенной уксусом, после чего введите мягкое сливочное масло и взбейте массу миксером.
  3. Постепенно всыпайте муку, замешивая эластичное тесто. Разделите его на 15 равных частей, сформируйте шарики и оставьте их в холодильнике под пленкой на два часа.
  4. Для начинки используйте вишню: если она замороженная, заранее слейте весь сок, а затем смешайте ягоды с сахарной пудрой. Отдохнувшие шарики теста раскатайте в продолговатые прямоугольники.
  5. Выложите вишни в ряд по центру каждой заготовки, плотно защепите края, формируя "трубочки", и выпекайте их при 180 градусах около 15 минут до золотистости.
  6. Для крема взбейте до пышности сметану, сливки, сахарную пудру и ароматную апельсиновую цедру.
  7. Соберите десерт в форме пирамиды: нижний ярус из 5 палочек, следующие – из 4, 3, 2 и 1, щедро перемазывая каждый слой кремом.
  8. Готовый торт украсьте шоколадной стружкой и оставьте в холодильнике на три часа для полной пропитки.

Как стабилизировать крем?

Чтобы сметанный крем для вашего торта был густым и стабильным без лишней химии, лучше всего заранее "отвесить" сметану. Для этого выложите ее в дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли, и оставьте в холодильнике на 4 – 6 часов, а лучше на ночь, советует Kuchnia.

За это время лишняя сыворотка стечет, и вы получите очень плотную массу, которая по текстуре напоминает сливочный сыр. Также важно использовать ингредиенты только в охлажденном виде - и сметана, и сливки должны быть только из холодильника. Когда начнете взбивать, сначала пройдитесь миксером по сметане с пудрой, а затем постепенно вводите сливки.

