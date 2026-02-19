В следующий раз, когда захочется сладенького, обязательно вспомните эти знаменитые пирожные, которые прекрасно знакомы нашим родителям. Сочетание шоколадного бисквита и нежного крема – это именно то, что нужно для хорошего настроения, рассказывает TikTok alin_withkichen.

Как приготовить пирожные "Картошечка"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

шоколадный бисквит:

– 6 яиц;

– 180 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– 50 граммов какао;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

крем:

– 250 граммов густой жирной сметаны;

– 200 граммов маскарпоне;

– 120 граммов сахара.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной устойчивой пены. Отдельно соедините все сухие компоненты и начните постепенно вводить их в яичную смесь, осторожно перемешивая. Выпекайте бисквит в духовке при температуре 175 градусов в течение 30 – 40 минут. Пока корж остывает, подготовьте крем: соедините все необходимые ингредиенты и взбейте их до получения плотной однородной массы. Полностью охлажденный бисквит превратите в мелкую крошку. Небольшое количество отложите для финального оформления, а основную часть смешайте с готовым кремом. Тщательно вымешайте полученную массу, сформируйте из нее небольшие аккуратные шарики и обваляйте их в остатках крошки. Перед подачей десерт должен настояться в холодильнике в течение нескольких часов, чтобы структура стала идеальной.

Что добавить к пирожным, чтобы получить трюфельный оттенок?

Чтобы превратить обычные бисквитные шарики на изысканные трюфели, добавьте к массе немного цедры апельсина и щепотку молотой корицы. Цитрусовая нотка моментально убирает лишнюю приторность сахара и делает аромат десерта дорогим и многогранным, подсказывает портал Smakosze.

Если же вы готовите десерт только для взрослых, идеальным секретным ингредиентом станет столовая ложка коньяка или рома. Алкоголь не только усилит вкус шоколада, но и поможет крему лучше "сцепиться" с крошкой. Также можно положить внутрь каждого шарика целый жареный фундук, это придаст приятного хруста и сделает текстуру интереснее.

