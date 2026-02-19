Любой праздник кроме десерта предполагает основное блюдо. На Масленицу это могут быть те же блины, но в "соленом" исполнении с нежной начинкой, которые можно приготовить по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить соленые блины на Масленицу?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 чайные ложки сахара;

– 200 граммов муки;

– 500 миллилитров кефира;

– пол чайной ложки соды;

– 4 столовые ложки подсолнечного масла;

– 150 миллилитров молока;

– 350 граммов крем-сыра;

– 200 граммов лосося;

– 2 огурца;

– пучок укропа;

– соль и перец по вкусу.

Праздник будет очень вкусным / Фото Pixabay

Приготовление:

В глубокой емкости взбейте яйца, добавив щепотку соли и сахар. Всыпьте предварительно просеянную муку, влейте кефир и добавьте соду, после чего тщательно вымешайте массу до однородности. Следующим шагом введите в смесь масло и молоко, еще раз хорошо перемешав все компоненты. Готовому тесту необходимо дать "отдохнуть" в течение 20 минут перед началом жарки. Для приготовления начинки измельчите лосось и свежий огурец мелкими кубиками. Соедините их со сливочным крем-сыром, добавьте рубленый укроп, соль и молотый перец, а затем осторожно перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее небольшим количеством масла и обжарьте тонкие блины на умеренном огне до золотистости. В центр каждого готового блина положите полную столовую ложку рыбной смеси и осторожно заверните. Лучше всего это блюдо раскрывает свой вкус после полного остывания.

Зачем давать тесту на блины настаиваться?

Главная причина заключается в активации клейковины, которая содержится в муке. Во время настаивания белки муки полностью поглощают влагу, разбухают и становятся эластичными, что делает массу однородной и "послушной", рассказывает портал Kuchnia.

Если начать жарить блины сразу после замешивания, тесто может оставаться нестабильным, а сами блины будут чаще рваться при попытке их перевернуть или завернуть в них начинку. Кроме работы с клейковиной, за это время в тесте окончательно растворяются мелкие комочки муки, которые трудно разбить венчиком в начале.

Также происходит стабилизация температурного баланса всех ингредиентов, что важно для правильного формирования структуры блина на горячей поверхности. Даже 15 – 20 минут ожидания делают текстуру готового изделия намного нежнее, а сам блин – бархатным на вкус и равномерным по цвету.

