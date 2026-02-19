Будь-яке свято окрім десерту передбачає основну страву. На Масницю це можуть бути ті самі млинці, але у "солоному" виконанні з ніжною начинкою, які можна приготувати за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати солоні млинці на Масницю?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 чайні ложки цукру;

– 200 грамів борошна;

– 500 мілілітрів кефіру;

– пів чайної ложки соди;

– 4 столові ложки соняшникової олії;

– 150 мілілітрів молока;

– 350 грамів крем-сиру;

– 200 грамів лосося;

– 2 огірки;

– пучок кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У глибокій ємності збийте яйця, додавши дрібку солі та цукор. Всипте попередньо просіяне борошно, влийте кефір і додайте соду, після чого ретельно вимішайте масу до однорідності. Наступним кроком введіть у суміш олію та молоко, ще раз добре перемішавши всі компоненти. Готовому тісту необхідно дати "відпочити" протягом 20 хвилин перед початком смаження. Для приготування начинки подрібніть лосось та свіжий огірок дрібними кубиками. Поєднайте їх із вершковим крем-сиром, додайте посічений кріп, сіль і мелений перець, а потім обережно перемішайте. Добре розігрійте пательню, змастіть її невеликою кількістю олії та обсмажте тонкі млинці на помірному вогні до золотистості. У центр кожного готового млинця покладіть повну столову ложку рибної суміші та обережно загорніть. Найкраще ця страва розкриває свій смак після повного охолодження.

Навіщо давати тісту на млинці настоюватися?

Головна причина полягає в активації клейковини, яка міститься у борошні. Під час настоювання білки борошна повністю поглинають вологу, розбухають і стають еластичними, що робить масу однорідною та "слухняною", розповідає портал Kuchnia.

Якщо почати смажити млинці одразу після замішування, тісто може залишатися нестабільним, а самі млинці будуть частіше рватися при спробі їх перевернути або загорнути в них начинку. Окрім роботи з клейковиною, за цей час у тісті остаточно розчиняються дрібні грудочки борошна, які важко розбити вінчиком на початку.

Також відбувається стабілізація температурного балансу всіх інгредієнтів, що важливо для правильного формування структури млинця на гарячій поверхні. Навіть 15 – 20 хвилин очікування роблять текстуру готового виробу набагато ніжнішою, а сам млинець – оксамитовим на смак і рівномірним за кольором.

