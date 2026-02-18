Вареники – ще одна чудова опція для Масниці. Головне обрати правильне тісто, і тоді приготування мине без проблем, повідомляє TikTok Nata.cooking. А ніжна сирна начинка ідеально доповнює цей український шедевр.

Цікаво Ваші млинці більше ніколи не прилипатимуть: прості секрети, які варто використати

Як приготувати вареники з сиром?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 – 350 грамів пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– 150 мілілітрів окропу;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 2–3 столові ложки олії;

– вершкове масло для готових вареників;

– 360 – 400 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1/2 чайної ложки солі.

Готуємо смачні вареники без зайвих турбот: відео

Приготування:

Борошно просійте в миску, додайте яйце та сіль, влийте олію й перемішайте ложкою або лопаткою до стану крихти. Влийте окріп і замішуйте тісто спочатку ложкою, поки воно гаряче, а потім вимішуйте руками щонайменше 5 хвилин, щоб маса стала однорідною та еластичною. Борошно краще додавати поступово – спочатку візьміть менше від зазначеної кількості, а далі підсипайте за потреби, якщо тісто липне до рук. Накрийте тісто рушником або загорніть у плівку та залиште відпочити за кімнатної температури щонайменше на 30 хвилин – таке заварне тісто добре тримає форму, не розварюється й не тріскається під час заморожування. Для начинки кисломолочний сир з’єднайте з яйцем і сіллю та перемішайте до однорідності. Готове тісто поділіть на дві частини, кожну розкачайте на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт товщиною приблизно 3 міліметри, виріжте кружечки, викладіть начинку орієнтовно по половині чайної ложки, з’єднайте краї та сформуйте вареники, за бажанням зробіть фігурний кантик. Сформовані вареники викладайте на дошку, присипану борошном, і накривайте рушником, щоб вони не завітрювалися. Відварюйте вареники в киплячій, обов’язково підсоленій воді – дочекайтеся кипіння, посоліть, перемішайте, викладіть вареники й ще раз обережно перемішайте, щоб вони не злиплися. Коли вода знову почне легко кипіти, варіть вареники 2 хвилини та одразу виймайте, а заморожені готуйте приблизно 5 хвилин. Готові вареники змастіть вершковим маслом і подавайте зі сметаною або обсмаженою цибулькою.

Як зробити сир вдома?

Найпростіший варіант – із кислого молока, пише Smaki. Якщо молоко скисло природним шляхом, його не варто викидати.

Перелийте в каструлю й поставте на мінімальний вогонь. Грійте повільно. Молоко почне розшаровуватися – з’являться білі грудочки й жовтувата сироватка. Важливо не доводити до кипіння, інакше сир вийде сухим. Коли маса повністю згорнеться, зніміть з плити.

Далі – марля або тонка бавовняна тканина. Викладіть її на друшляк, перелийте гарячу масу й дайте сироватці стекти. Якщо потрібен ніжний, вологий сир – достатньо 20 – 30 хвилин. Якщо хочеться сухішого – залиште на годину або трохи притисніть вантажем.

Якщо молоко не скисло, процес можна прискорити. На 1 літр теплого молока додайте 2 – 3 столові ложки лимонного соку або кефіру. Перемішайте й нагрівайте на малому вогні, поки з’являться пластівці. Далі все так само – процідити й дати стекти.

Які рецепти стануть у пригоді?