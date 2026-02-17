Ці млинці нічим не відрізнятимуться від звичних, які ми зазвичай готуємо на молоці. Додайте до них улюблену начинку або солодке доповнення – і Масниця пройде на славу, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати млинці на воді?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 склянки води;

– 2 столові ложки олії;

– 1 куряче яйце;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 – 2 склянки пшеничного борошна;

– дрібка солі.

Улюблені млинці без зайвих турбот / Фото Freepik

Приготування:

Для приготування тіста розітріть яйце з цукром і дрібкою солі. Додайте першу склянку теплої води та почніть поступово всипати борошно, ретельно збиваючи масу. Важливо досягти консистенції густої домашньої сметани, щоб у суміші не залишилося жодної грудочки. Далі влийте залишок води, добре перемішайте та дайте тісту "відпочити" як мінімум 30 хвилин. Смажте млинці на добре розігрітій антипригарній пательні без олії, тримаючи кожну сторону по 1 – 2 хвилини до легкої золотистості. Готові млинці наповніть улюбленою начинкою, загорніть та подавайте, поки вони ще теплі.

Чому варто смажити млинці на воді?

Приготування млинців на воді може здатися банальним, але воно відкриває ряд важливих переваг, які ви точно оціните. Млинці на воді виходять значно міцнішими та гнучкішими. Вони майже не рвуться, що робить їх ідеальними для загортання важких або вологих начинок, розповідає портал Pysznosci.

Окрім того, йдеться про меншу калорійність. Це ідеальний варіант, якщо не хочеться перевантажувати фігуру, тим паче коли плануєте використовувати калорійну начинку.

До речі, млинці на воді матимуть нейтральний смак, тому жодних обмежень у виборі начинки! А ще вони довше зберігаються, тому можете не боятися приготувати велику порцію.

