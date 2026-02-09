Чимало господинь бідкаються, що млинці виходять товстими, надміру сухими або нагадують гуму. Як цього уникнути раз та назавжди – розповідає портал Beszamel.

Який інгредієнт гарантує ідеальну текстуру млинців?

Таємниця бездоганної текстури полягає у використанні звичайного натурального йогурту. Саме цей інгредієнт дарує тісту необхідну еластичність, а готовим млинцям – неймовірну ніжність, легкість та тонкий аромат.

Улюблений сніданок / Фото Freepik

Йогурт м'яко впливає на клейковину борошна, завдяки чому млинці стають шовковистими на дотик і дуже "слухняними" під час перевертання на пательні.

На відміну від традиційного крохмалю, йогурт збагачує смак приємним вершковим відтінком і не дає млинцям ставати жорсткими навіть після повного охолодження.

Як додавати йогурт у тісто для млинців?

Досвідчені кулінари радять замінити половину об'єму молока, який сказаний у рецепті, на йогурт. Тісто вийде однорідним і міцним, що дозволить легко скручувати млинці в апетитні конвертики чи рулети, не боячись, що вони розірвуться.

Окрім еластичності, такі млинці мають ще одну перевагу – вони набагато довше зберігають свою свіжість. Зараз це особливо актуально, тому на цей параметр варто звернути увагу.

Навіть після перебування у морозильній камері вони не втрачають форму і залишаються такими ж запашними та смачними, з ледь помітною пікантною кислинкою.

А приготувати улюблені млинці легко й швидко можна за простим рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати смачні млинці?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: приблизно 12 млинців

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 250 мілілітрів молока;

– 250 мілілітрів натурального йогурту;

– 2 яйця;

– за бажанням ванільний цукор;

– дрібка солі;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

Скористайтеся міксером, щоб збити два яйця з дрібкою солі та цукром до пишності. В отриману суміш поступово вливайте тепле молоко, потім йогурт, а слідом порціями всипайте просіяне борошно. Додайте в миску олію та ретельно вимішайте все до стану абсолютно однорідної маси. Зверніть увагу на консистенцію: тісто має бути помірної густоти. Готуйте млинці на добре розігрітій пательні, обсмажуючи їх з обох боків до золотистого кольору.

