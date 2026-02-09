Чимало господинь бідкаються, що млинці виходять товстими, надміру сухими або нагадують гуму. Як цього уникнути раз та назавжди – розповідає портал Beszamel.
Який інгредієнт гарантує ідеальну текстуру млинців?
Таємниця бездоганної текстури полягає у використанні звичайного натурального йогурту. Саме цей інгредієнт дарує тісту необхідну еластичність, а готовим млинцям – неймовірну ніжність, легкість та тонкий аромат.
Улюблений сніданок / Фото Freepik
Йогурт м'яко впливає на клейковину борошна, завдяки чому млинці стають шовковистими на дотик і дуже "слухняними" під час перевертання на пательні.
На відміну від традиційного крохмалю, йогурт збагачує смак приємним вершковим відтінком і не дає млинцям ставати жорсткими навіть після повного охолодження.
Як додавати йогурт у тісто для млинців?
Досвідчені кулінари радять замінити половину об'єму молока, який сказаний у рецепті, на йогурт. Тісто вийде однорідним і міцним, що дозволить легко скручувати млинці в апетитні конвертики чи рулети, не боячись, що вони розірвуться.
Окрім еластичності, такі млинці мають ще одну перевагу – вони набагато довше зберігають свою свіжість. Зараз це особливо актуально, тому на цей параметр варто звернути увагу.
Навіть після перебування у морозильній камері вони не втрачають форму і залишаються такими ж запашними та смачними, з ледь помітною пікантною кислинкою.
А приготувати улюблені млинці легко й швидко можна за простим рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати смачні млинці?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: приблизно 12 млинців
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 250 мілілітрів натурального йогурту;
– 2 яйця;
– за бажанням ванільний цукор;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка олії.
Приготування:
- Скористайтеся міксером, щоб збити два яйця з дрібкою солі та цукром до пишності.
- В отриману суміш поступово вливайте тепле молоко, потім йогурт, а слідом порціями всипайте просіяне борошно.
- Додайте в миску олію та ретельно вимішайте все до стану абсолютно однорідної маси.
- Зверніть увагу на консистенцію: тісто має бути помірної густоти.
- Готуйте млинці на добре розігрітій пательні, обсмажуючи їх з обох боків до золотистого кольору.
