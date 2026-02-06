Домашня піца – це не лише можливість зекономити, а й шанс поєднати в начинці улюблені інгредієнти. З рецептом з інстаграму _recipes_ira ви можете насолоджуватися нею хоч кожного дня!

Як приготувати домашню піцу "Хвилинку"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– пів чайної ложки солі;

– 9 столових ложок сметани;

– 1 столова ложка майонезу;

– 9 столових ложок борошна;

– 1 чайна ложка;

– начинка на власний смак;

– твердий сир.

Готуємо домашню піцу за лічені хвилини: відео

Приготування:

За допомогою вінчика збийте яйця з майонезом і сметаною та дрібкою солі до однорідного стану. Поступово вмішуйте попередньо просіяне борошно разом із розпушувачем, поки не отримаєте консистенцію густої сметани. Тісто має добре тримати форму: не розпливатися по деку, але водночас легко викладатися ложкою на пергамент. Щодо наповнення, тут повна свобода для творчості — додавайте будь-які інгредієнти, що вам до смаку. Відправляйте страву у розігріту до 190 градусів духовку і випікайте до появи апетитного золотистого кольору.

Навіщо додавати у тісто майонез?

Майонез у тісті – це секретний прийом багатьох досвідчених господинь. На перший погляд це здається дивним, але якщо розібрати майонез на інгредієнти (олія, яйця, оцет або лимонна кислота), стає зрозуміло, чому він так добре спрацьовує, розповідає WP Kuchnia.

Ніжність та вологість

Завдяки емульсії олії та яєць, випічка на майонезі виходить дуже м'якою і довго не черствіє. Це особливо помітно в бісквітах, кексах та пісочному тісті. Навіть через 2 – 3 дні такий пиріг буде на смак як щойно спечений

Універсальний розпушувач

Оцет або лимонна кислота, що входять до складу майонезу, вступають у реакцію з содою або розпушувачем. Це робить тісто особливо повітряним, пористим і допомагає йому добре піднятися в духовці.

Еластичність

Майонез робить тісто "слухняним". Якщо додати його в дріжджове тісто або основу для піци, воно буде легше розкочуватися, не рватиметься і набуде приємного вершкового відтінку.

